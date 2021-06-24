一個人是無法完成這件差事的，都是兄妹兩人共同完成。兩人抬水，我在後，妹妹在前，畢竟我年紀大，會將水桶拉近點，減輕妹妹所受的重力。回家路上還有一個小斜坡，為了防止抬水過程中，水桶裡的水外溢造成浪費，整個路途我們小心翼翼，由於一直使用右肩，被扁擔壓得又紅又疼。大概年紀尚小骨骼發育未完成，導致體型有點畸形，我至今右肩比左肩斜度要大，筋絡易疲勞，時常產生不適感，尤其是天氣變化或身體動作稍不注意時。

我們取水的地方是當時工人新村開設的一個自來水供應龍頭，等於是一處自來水銷售站，有專人管理，負責開水龍頭、收錢。我不知道負責賣水的是不是公營機構，只記得按桶收費，一分錢一桶。

大概是幾年以後，大家籌款並與有關部門聯繫，自建小村落也引來自來水，但仍未能進入每家每戶，只是在村子一個稍為空曠的地方裝了一個水龍頭，供應全村人，但也解決了我們要到遙遠地方取水的問題，從此結束每天去抬水的苦差事。

可能是當年城市的供水設施所限，使用的水管直徑小，我們又處於山坡上，城市的水壓不夠，加上夏天用水高峰，水來得慢、停水等經常發生；而為了快一點取到水，為排隊誰先誰後或誰占用的時間多而爭吵的事，也時有所聞。

又過了幾年，應該是六○年代末甚至七○年代初了，自來水終於進入每家每戶。

糴米

每天要煮飯吃飯，首先要有米，又因為我們是非農耕者，於是生活少不了買米。過去我們不說買米而是說「糴米」，糴米是粵語的說法，從古語中來。糴米是我少年時，每月都要做一、兩次的家務事。

家境困難，菜肉可以少買，但為了保證吃飽飯，米是必須有的。因為我家人口不少，米消耗得很快，每月都要購買若干次；而家長周日還要加班，一旦吃完了就要去糴米了，每次糴米都是三、四十斤，身為家中的長子，這件事通常是我的差事。

五、六○年代，大米是由專門店鋪經營販售，稱為「糧店」或「糧油店」，全為國營，只賣糧食及食用油，也兼售一些豆類輔食。糧油憑糧油本供應，每次購買，售貨員先要看糧本，比如全家六口人，總共每月定量一百五十斤，已買一百斤，就只能再糴五十斤。這次要糴多少米、買多少食用油，售貨員要先在糧本上登記，然後才按所登記的數量及價錢供給。

糧店出售大米，都是沒有包裝的散裝米，需購買者拿米袋去裝。糧店門口約一米高的桌子上放置一箇中型磅，下方加放一個上部四方、下部漏斗形的盛皿，漏斗最下端斜出口處裝上一個鐵皮閘門，帶彈簧的閘門由售貨員控制開合。在計量磅高於人頭的上方，糧店設計了一個儲米的小米 倉，售貨員拉開可控出米倉，大米即源源不斷流落盛皿上，通過計量磅確定大米額，然後拉開鐵閘口，大米就流進我們的米袋。待最後一粒米都裝進米袋後，取一條糧店準備好的袋口繩子，紮實打上結，整個售米過程才告完成。

至今這個售米場景我還可以如此清晰的還原，是因為整個流程設計及設施的製作雖原始，但流暢實用，多個環節緊扣，實在有趣，對少年的我很具吸引力。

接下來便是要將一袋幾十斤米扛回家了。一袋米壓在身上，壓力分布在肩膀及後背，加上糧店較取水處離家近一點，辛苦度不及抬水。按定額分配糧食，扛米回家，小小年紀我已知道糧食對窮人家的重要性，由此形成一個習慣──絕不浪費一粒糧食。

➤➤➤少年家務三項（上）