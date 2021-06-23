黃二收購了那隻牛角杯，照例是拿到國營信託商店求售。所謂信託商店，其實就是以前的當鋪，不過它更能賺錢，規定只收購，不予贖當，從古玩字畫到舊衣鞋襪都收，當然是半價而已。熟語說「當半當半」，殺得愈狠愈好，因為只收不贖，收價愈低愈賺錢，國營商店也不例外。黃二拿來的牛角杯，店員們也不識貨，拿給主任看，主任看了覺得雕工還好、玉色喜人，就決定收購了。

主任跟黃二念起生意經說：「這東西僅給人家小孩玩玩而已，沒什麼用處，因為看起來比較順眼，才決定給你二十塊錢，否則就不收！還不知道能不能脫手呢。」

二十塊錢，黃二有點意外，心裡盤算，本想只要能賺到就行，沒有料到竟然能賺這麼多，二角錢換來二十塊，百倍的賺頭，可以買二百斤大米，過上兩個月的好日子不成問題。「好、好、」黃二喜滋滋地拿了二十塊錢就走，路上還順便買了一瓶酒，回家享受去了。殊不知後悔藥在等著他。

兩個月後，揚州市漆器玉石廠派人來興化收購骨董，信託商店是必看的。當揚州客看到那隻牛角杯，眼睛發亮，拿起來把玩許久之後說：「這是用一整支犀牛角雕成的酒杯，叫做犀角多子多福石榴杯，屬於上等骨董，現在已經絕跡。犀牛是非洲產的野生動物，人家國家早就把犀牛保護起來，禁止屠宰。我們國家還是很久以前大清的時候，從國外進口這種犀牛角，以後再也沒有了，所以這隻杯子已經成為骨董，我決定以兩千塊向你們收購。」店主任這才知道這隻牛角杯非比一般。如果是其他買家來收購，主任一定會再熬一熬價錢；但揚州市漆器玉石廠是本系統的上級，討價還價是行不通的，只能屈就，於是兩千元成交。

從二角錢變成二十元時，黃二就喜不自勝，認為他的富貴夢已經走出了第一步。可是當聽說是以兩千元的價格被揚州來人收購時，黃二驚呆了，不是上萬倍嗎？內心隱隱作痛，這麼好的發財機會，竟從手中溜走！後悔藥灌得他頭昏腦脹，整天在家喝悶酒。

有人告訴六奶奶，說是那隻牛角杯是犀牛角做的，她疑惑：「是嗎？我以為是水牛角的。」又告訴她，那是骨董！她相信：「我知道。放在家裡年代長了。」再告訴她被揚州人買走了，價值兩千塊！她卻說：「我不信，哪能值這麼多？」來人再說她已經不理睬了，繼續拾掇她的家務。

其實六奶奶除了不知道是犀牛角的，其他什麼都知道，只不過不屑一顧罷了。她曾對孩子提起，那八尊大香爐是青銅的，古代叫做「鼎」；那幾十個大碗是明末清初的，叫做青花釉裡紅，是爺爺的爺爺傳下來的，有五、六套，每套十個，平時打破不知多少，現在只剩下這十幾個。她常告誡孩子：身體最重要，一切身外之物都不重要，家中偌大的田地房產，眼一眨就被沒收；能夠吃飽肚子才是大事，命最值錢。

揚州的客商回到揚州，收購到一隻犀牛角酒杯的消息不脛而走，國藥 房的專業藥師也聞訊而來。藥師先介紹一番：犀牛角的藥用價值在中藥材裡要數頂級，功效是清火汰涼，中醫學裡很多大病都是因為體內上火引起的。當病人陷入沉疴時，用上幾分犀牛角粉內服，病情往往就此出現轉機，「一兩犀角三兩金」之說，就是從此而來。如今犀角已經因為動物保護而斷絕來源，這隻犀角杯的貴重程度可想而知。

藥師的目的當然是要求轉讓，「從人道的觀點來看，這隻犀角杯還是用於救死扶傷為佳。我以兩萬元的價格，請將此杯轉讓給我們國藥房，怎麼樣？」

商人心想，既然犀牛角比黃金還要貴，要不要抬抬價？再一想，既然大家都經過公私合營改造，都是國營了，還講什麼生意經？被上級查到也不好交代，不如順水推舟，「既然能夠救人命，那還是讓給你們國藥好了。」將近半斤重的犀牛角杯，最後以兩萬元的價格轉讓給揚州市國藥房。

消息傳到興化，信託商店主任沒有反應，六奶奶充耳不聞，早就憂鬱成疾的黃二瞎子病情加重，一年後去世。

➤➤➤一隻犀牛角杯（上）