今日的少年，除了到正規學校上課，家長會安排各種補習、興趣班，一周七天基本上都排得滿滿的，社會遵循「孩子不能輸在起跑線上」的法則，因此許多家庭一點家務事都不讓孩子沾。這讓我想起自己年少時的環境，真是天壤之別。

兒童時期開始，我們幾兄弟姊妹已扛起家務的半壁江山，並不是家長壓迫，而是生活所迫。為了賺錢養家餬口，家長從早到晚都在上班，一群相差不了多少歲的孩子擔起家庭很多責任。「窮人的孩子早當家」，除了掃地煮飯洗衣服，我經歷的還有三項家務 ，因為艱辛或有趣，特別記錄下來。

鉤柴

鉤柴，就是到公共地方免費獲取枯枝作家庭燃料。具體說是透過一支帶鉤的竹竿，將樹上一些已經枯乾的枝椏鉤下來做柴火，煮飯燒水。當年計畫經濟，生活所需均定量供給，包括糧食、輔食、煤和柴，用這種方式獲得一些燃料，可以幫補燃料不足的問題。此外，我們家家庭收入不高，每一分錢都要省著花，鉤柴可以減少買柴的開支。

當時我與街坊其他年齡、家庭經濟相仿的男孩，在周六日結伴找來一支較長的竹竿，將一根有一定硬度的粗鐵線彎成鉤狀，捆在竹竿一頭，並帶上一條繩子備用，然後到附近有樹木的地方去。

我們居住地附近有樹林子，有一片台灣 相思樹，也不知道是人栽種的還是野生的；不遠處還有一條馬路，馬路兩旁各種了一排千層樹。每年，樹木都會有枯乾的枝椏，我們的目標就是把這些乾死的枝椏鉤下來回家做柴火。

千層樹的樹皮有好幾層，每撕開一層上面均沾有白色的粉末。這樹皮還有一個用途，不小心畫破了手腳，撕下一層樹皮貼在創傷處可以止血。此法是否科學我們沒有考究，反正曾聽大人說可以，我們就一直照做。

每次出動，我們都有一些收穫，因為那時基本沒有綠化公司去打理這些樹，自由生長的相思樹或千層樹都會產生枯枝。我們抬起頭，很容易就發現目標，然後用準備好的竹竿鉤子用力下拉，就得到戰利品；有時也會遇到一些太粗的枯枝，只能遺憾地鬆手。每次出動獲得一捆枯枝，我們會將其折成約每段一米的大小，用備好的繩索捆好揹回家，就像農村孩子上山砍柴回家。

其實我與小夥伴們之所以樂意做這件事，並非家長安排，而是因為製作竹竿鉤，如同做玩具。到處尋找獵物，可以處在大自然的環境裡，放野自我；在樹叢中或一排排樹下尋找目標，則有收穫成果的快感。一捆柴火拿回家，用來燒開一壺水，還很有成功感，覺得自己特有用。

抬水

當年我們的住處在城市的一隅，是農村到城市的新移民 自建形成的群落，地處小山丘。因地面不平，自建房大小、式樣甚至用材不盡相同。因為不在市政規畫以內，這個自然形成的小村落沒有任何市政設施；像樣的道路、電力、自來水、商業服務設施一概沒有，但整個村落只有二十來戶人家，還不至於太混亂骯髒。經過一段時間向有關方面爭取，終於盼來供電，雖然電壓較低，還是解決了家庭照明問題；至於生活用水，可能有關方面認為附近可以解決，水源一直未能引至村裡，我們只能每天到近一公里外的工人新村挑水。

之所以記得家庭用水一事，是因為我們兄弟姊妹每天都要到此處買自來水並挑回家，辛苦記憶難忘。一桶水至少也有三十多斤，要抬著走近一公里，對於我們七、八歲的年紀，是很艱難繁重的勞作。

➤➤➤少年家務三項（下）