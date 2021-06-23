我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

《老物件情懷》黑貓變白貓

文、圖／慧臻
作者的鴛鴦眼波斯白貓玩偶。
作者的鴛鴦眼波斯白貓玩偶。

照片上的貓，是鴛鴦眼波斯白貓，左眼墨綠，右眼草綠，伴我在美二十八年了，是兄長送我的禮物，叫小白。

家中母姊兄弟都愛貓，我卻從小怕貓。從我記事起，家中一次次養貓，都因我哭叫：「扔掉牠！扔掉牠！」真的一次次扔掉；養了扔，扔了再養，像個拉鋸戰。

我長大點之後，再養的貓才得以定居下來，但貓擋路時，我就不得不繞道而行。我吃飯，牠蹲在窗台上討吃似地看著，我就捏起筷子打牠腦袋，有的傻貓會閉緊眼睛聽憑我打而不逃開，打得我自己都感到太殘忍了，才轟走牠了事。

一九六九年五月我去東北軍墾，三個月後，收到兄長寄來的生日禮物，是一盒奶糖。來信解釋說，只有這個牌子的奶糖，盒面圖案是一窩可愛的小貓，希望怕貓的我能因此喜歡上貓。但我依舊不愛貓。

十三年後重回故鄉上海讀碩，家裡養了一窩新生小貓，已會打架，常常翻滾在一起互相啃咬；我覺得有趣，就忘記害怕，去摸牠們，甚至大著膽子，拎起貓的耳朵。又一年，我從學校回家過暑假，小母貓咪咪出生十多天了；我逗她玩，把她裝進塑料袋中，欣賞她的窘態，抱她在胸前時，愛意油然而生，從此，我不再與貓做死對頭。

咪咪成了我的寵物，我叫她「妹妹」，和有些人把寵物當成兒女是一樣的心態。後來咪咪有個兒子，除了一對眼珠是瑩綠的之外，全身漆黑，煞是可愛，我叫他「阿黑」，母子倆同為我親密的夥伴。

阿黑在我母親去世前走失，母親離世後，妹妹竟然時常調皮地從閣樓跳到母親的供桌上，父親氣得把她送了人，我更加牽掛沒了蹤影的阿黑。

去國離鄉時，兄長慰我「失黑之痛」，到處尋覓，買不到小黑貓，就買了小白。今天寫黑貓變白貓，內心卻充溢著對妹妹和阿黑的無盡思念之情：母親還在時，我們與愛貓們之間有多少有趣的故事啊！

上一則

始料不及

下一則

杜鵑花

延伸閱讀

不可能的任務

不可能的任務
芒草花

芒草花
洛縣今年首例西尼羅病毒在南巴市發現 嚴重可致死

洛縣今年首例西尼羅病毒在南巴市發現 嚴重可致死
小貓躲引擎蓋...警察用手機出奇招「發喵喵聲」救出

小貓躲引擎蓋...警察用手機出奇招「發喵喵聲」救出

熱門新聞

來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02
新冠病毒徹底改變了人類的生活，昔日遊客如織的羅馬許願池噴泉，空不見人影。攝於2020年3月24日。（路透社）

卡里科的救贖（下）

2021-06-16 03:02

卡里科的救贖（中）

2021-06-15 03:02
朱全斌承接下外婆、母親留下的「粉蒸豆腐」，讓餐桌更有人情味。(攝影／李政龍)

填補喪妻後的孤獨 朱全斌攜「酒肉朋友」嘗人生百味

2021-06-22 07:00
故宮將北宋著名書法家黃庭堅的作品《致立之承奉》，翻譯成白話文，引起網友議論。（取材自＠國立故宮博物院南部院區」臉書）

故宮白話翻譯黃庭堅草書 網笑：廢文變名品

2021-06-19 00:45
Hanna Chen／圖

沒有父親

2021-06-19 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥