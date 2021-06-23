《老物件情懷》黑貓變白貓

作者的鴛鴦眼波斯白貓玩偶。

照片上的貓，是鴛鴦眼波斯白貓，左眼墨綠，右眼草綠，伴我在美二十八年了，是兄長送我的禮物，叫小白。

家中母姊兄弟都愛貓，我卻從小怕貓。從我記事起，家中一次次養貓，都因我哭叫：「扔掉牠！扔掉牠！」真的一次次扔掉；養了扔，扔了再養，像個拉鋸戰。

我長大點之後，再養的貓才得以定居下來，但貓擋路時，我就不得不繞道而行。我吃飯，牠蹲在窗台上討吃似地看著，我就捏起筷子打牠腦袋，有的傻貓會閉緊眼睛聽憑我打而不逃開，打得我自己都感到太殘忍了，才轟走牠了事。

一九六九年五月我去東北軍墾，三個月後，收到兄長寄來的生日禮物，是一盒奶糖。來信解釋說，只有這個牌子的奶糖，盒面圖案是一窩可愛的小貓，希望怕貓的我能因此喜歡上貓。但我依舊不愛貓。

十三年後重回故鄉上海讀碩，家裡養了一窩新生小貓，已會打架，常常翻滾在一起互相啃咬；我覺得有趣，就忘記害怕，去摸牠們，甚至大著膽子，拎起貓的耳朵。又一年，我從學校回家過暑假，小母貓咪咪出生十多天了；我逗她玩，把她裝進塑料袋中，欣賞她的窘態，抱她在胸前時，愛意油然而生，從此，我不再與貓做死對頭。

咪咪成了我的寵物，我叫她「妹妹」，和有些人把寵物當成兒女是一樣的心態。後來咪咪有個兒子，除了一對眼珠是瑩綠的之外，全身漆黑，煞是可愛，我叫他「阿黑」，母子倆同為我親密的夥伴。

阿黑在我母親去世前走失，母親離世後，妹妹竟然時常調皮地從閣樓跳到母親的供桌上，父親氣得把她送了人，我更加牽掛沒了蹤影的阿黑。

去國離鄉時，兄長慰我「失黑之痛」，到處尋覓，買不到小黑貓，就買了小白。今天寫黑貓變白貓，內心卻充溢著對妹妹和阿黑的無盡思念之情：母親還在時，我們與愛貓們之間有多少有趣的故事啊！