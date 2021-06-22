一九四九年大陸建立新政權以後，故鄉江蘇省興化縣城褪去了往日的繁華，百姓的生活都很艱難，如今早就絕跡的營生如補鍋鋦碗的、鏟刀磨剪子的、縫補衣衫的、修鞋修雨傘的等，在那個年代都還比較興旺，畢竟能夠養家餬口。

距離我家半里路，有戶人家的戶主黃姓，因為一隻眼睛瞎了，鄰里都叫他「黃二瞎子」，五十多歲，專靠買賣舊貨為業。夫婦倆加上三個小孩，就靠黃二每天揹著一個竹篾框走街串巷，叫喚：「舊貨賣、廢銅爛鐵賣、舊衣舊褲賣……」生活勉強得過。

黃二是我們家族各戶的常客，因為家族的經濟大不如前，常需要賣些衣服、家具，聊補日常生活之不足，所以黃二常常來光顧淘點東西，而且每次總能淘到一些可以讓他賺錢的東西。當然，日積月久，能賣的物件愈來愈少，黃二的營生也愈來愈困難。

某天黃二又來六奶奶家想淘點什麼「寶貝」。看到黃二進來，六奶奶不無厭煩地說：「你又來做什麼？家裡值錢的都被你擼走了，你看家神櫃上一無所有，不然你把家神櫃也買去吧！」放在大廳靠北牆的一座紅漆櫃子，本來上面擺滿了香爐、燭台、杯盤、碗筷之類祭祖用的物件，現在空空如也。

「奶奶，再找找吧，找一找吃不了嘛！」黃二不死心，陪著笑臉。

「我也想找點東西給你，這樣可以換幾斤大米下鍋呢，實在沒有啊。」半年多來，六奶奶賣給黃二的東西確實不少，有上等裘皮袍、家傳的青花瓷大碗、一張老紅木四仙桌等，最值錢的要數青花瓷大碗，每個大碗可賣三塊、五塊錢，那時大米一角錢一斤，一個大碗可以買幾十斤大米。最賣不起價錢的就是那張老紅木四仙桌，看那桌子黑裡透紅，那是老紅木的本色，通體油光呈亮，是專門用於四人打麻將的，可是只換得了二斤大米的錢，也就是賣了二角錢。

這回黃二再來確實已經尋無長物了，可是黃二還在蠻纏：「奶奶！窮雖窮，家裡還有三石銅呢！不然我幫您找找？」「你去看看家神櫃裡面有沒有。」六奶奶對他擺了擺頭，手上不停拾掇她的家務。

黃二得到了指令來勁了，丟下揹框，逕直走進大廳，兩眼四處搜尋。他記得，本來這張家神櫃上擺設了八尊大香爐、八盞銀燭台，半年前就被他淘走了，大賺了一筆，享受了幾個月無憂無慮的生活，還讓一家老小歡歡喜喜地過了一個豐盛的大年。現在這張櫃上光溜溜的，確實一無所有。

打開櫃門一看，裡面烏漆抹黑的什麼也看不見，只好低頭躬腰鑽進櫃裡到處翻找，半天後翻出一隻奇形怪狀的杯子，灰頭土臉地捧給六奶奶看。「這東西是牛角杯，能賣幾個錢？」六奶奶不怎麼在意，有點疑惑，這個小東西也能賣錢嗎？

黃二拿在手上，看那杯子跟一個大人的拳頭差不多大小，他不斷地擦拭，清除了灰塵，露出玉色青光；是個雕塑 品，形狀是一隻石榴，上面開口，邊上一顆顆石榴籽發出奪目的光芒，周圍藤蔓枝葉環繞，底座是三片小小的葉片，雕工精湛，原來是一隻酒杯。

黃二說：「我拿去試試，給您二角錢吧，奶奶。」六奶奶坐在那兒始終都沒有動身：「拿去拿去，畢竟還能買二斤大米呢，前天隔壁五房的二媽家賣了一張大方桌，也不過二斤大米。」六奶奶嘴裡嘟囔地說了一通。

她說，這是過去在大門外擺祭壇敬菩薩用的，原來共有八隻，被小的們拿去玩，只剩下一隻了。

按照四時八節，興化城裡有請菩薩巡遊的習俗；每到一個節刻，將相應的菩薩塑像，如關帝廟裡的關公菩薩、城隍廟裡的城隍菩薩等用八人大轎抬出來，前面四人，每兩人抬一面大鑼，後面的人負責敲，能傳聞幾里路，這是鳴鑼開道。接著是儀仗執事，後有判官塑像，前呼後擁到大街上巡遊，以祈求風調雨順、天降福祉。一般大戶人家會在街旁設下祭壇，上面擺上香爐、燭台、杯筷和糕點、水果，檔次高的還要擺上豬牛羊三牲等祭品；菩薩駕到，全家人迎送跪拜。

六奶奶家祭壇上用的牛角杯，原有八隻，除了石榴，還有麻姑上壽（桃）、玉兔拜月（兔）、三陽開泰（羊）、連年有餘（魚）、褒姒獻寶（元寶）、鳳戲牡丹（牡丹花）、二龍搶珠，石榴則象徵多子多福，形狀各異，都是用牛角精雕細刻而成，也不知道是哪一代祖上添置的，日深月久早就把它忘記了，竟然還有一隻存世。

➤➤➤一隻犀牛角杯（下）