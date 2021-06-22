一九九五年春天的一個上午，我們正在政教處辦公，突然響起敲門聲，一個亂蓬蓬的腦袋先探進來：「對不起，打攪了，我找朱老師。」「我就是。」朱主任帶著初一的語文課，還兼班主任。

「我是李金柱他爸爸，來看看幾位老師。」他進來，輕輕帶上門，笑盈盈站在門口一側。他說：「我從監獄 出來，還在服刑期，回家幹點活，過兩月咱天津世乒賽要開了，還得回去。」張老師是政教處的女老師，給他打開折疊椅，倒了杯水，笑呵呵地說：「監獄，還能出來進去的？」

「我是死緩。我原來在飛機場 上班，跟人家打架誤傷致死，後來改無期，再後來有期。我媳婦這幾年精神病，人家街道管得過來嗎？過一段就放我出來回家幫著幹點事。我們家就住在劉莊子邊上，自己還有一塊地，我每年回來還給種上點——我們李金柱怎麼樣？不聽話，該打打呀！」

「李金柱挺好的，特別聽話。」朱主任說得非常清晰。他笑了：「我跟孩子說了。你是你，你爹是你爹。你爹犯罪有法院，你就給我好好上學，聽老師的話，你要是想好，誰也擋不住。我們李金柱怎麼樣？」

「好，人緣好，還是小組長，每周做衛生大掃除就數他能幹；學習也好。」朱老師翻出語文作業本，說：「字寫得也工整。」他笑著聽朱老師說完，道：「去年我把我們家那塊地全種上雪裡蕻，李金柱幫我，這小子能吃能幹，比我個兒都高，看我這雙鞋，我拾他的。我們李金柱還行吧？」

「行。」張老師說，「剛才朱老師不是說了嗎？你們孩子真的挺好的，經常到我們辦公室來，老師們都挺喜歡他。昨天看我從鍋爐房打開水，還非要給我提過來，我沒讓，燙著怎麼辦？」

李金柱的爸爸腰直了，眼也大了：「沒事啊，他小子能幹著呢！我就跟他說過，你爸是你爸，你是你，你好，誰也攔不住。我今天來呢……」他停頓一下，「是有點事。我在監獄裡學的，醃雪裡蕻。明天給你們送來，剛才就要帶來，就怕你們給駁回去。」

「您的心意我們領了，雪裡蕻我們可不能收。」「自己種的，自己搓的，自己醃的，就花點兒大鹽粒子錢，有限。明兒見！」他站起來，歪頭說：「這小子還真行。」不知是說給我們，還是說給他自己。

張老師感嘆地說：「可憐天下父母心啊，一聽孩子好，你看把家長美的。」「他要是明天拿來，咱們不收也不合適。」兩節課後他又回來了，提著打包帶編的大籃子，裡面裝滿翠綠的雪裡蕻，進門就大聲說：「我可等不到明天！你們回家擱點兒肉，擱點黃豆一炒，來碗乾飯，沒治了！我回家就告訴我媳婦了，我說的嘛！他是他，我是我，只要自己想有出息，沒人攔得住！ 」然後，輕聲問道：「我們李金柱還行吧？」

明知道老師會怎麼回答，卻依舊詢問；當聽著老師回答的那一刻，他是世界上最幸福的父親。我已退休 十年，每當翻閱過去的工作筆記看到這篇記載，仍像當初一樣感動。