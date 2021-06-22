《老物件情懷》母親的手織坐墊

作者母親為凳子織的坐墊。

母親心靈手巧，編織功夫一流，從小全家人的毛衣、毛褲、毛背心，皆出自母親之手；記得兒時穿著母親編織的毛衣和毛背心，走在大街小巷，被讚為一對姐妹花。在那個貧瘠的年代，因著母親一雙勤勞靈巧的手，我們的童年歲月溫馨美好。

記憶裡，每年的初秋時節，天氣轉涼，細雨綿綿，竹簾被高高捲起，屋簷下的滴水織成串串珠簾，清涼秋風穿堂入室，母親便開始了手裡的毛線活。小時候長得快，春天的毛衣褲到了秋季，就小了、短了。

夏季天高雲淡時，母親就把小了的毛衣毛褲拆了，洗過晾乾，抽空繞成線團；然後搭配好各種顏色，幾根細針，一團團的毛線，在母親手裡變戲法似的，織成了一件件好看的毛衣毛褲，剩下的各色毛線再搭配織成毛背心；偶爾母親也會買二斤新毛線回來，大多數情況下，都是舊毛線。母親的一雙手，把一團團毛線變成身上的毛衣毛褲毛背心；用各色圖案、針法變換，把花樣翻新，使一件件毛衣看起來都像新的，漂亮極了。

後來的很多年裡，沒有人再織毛衣毛褲了。記得母親總是不無遺憾地說：「現在你們都不穿手織的毛衣了，要不然媽媽給你們織一件太陽花的背心吧！」而我們總是說別費那工夫了，買的毛衣很便宜的。

大概十年前，七十歲的母親重拾編織之樂；這次不是為我們織毛衣，而是為家裡的所有凳子織坐墊。高凳子、矮凳子、鐵鑄的、木製的，凡是硬板的凳子都裝飾了母親織的坐墊；顏色鮮亮，各種花色圖案搭配煞是好看；尤其是故鄉漫長的冬季，硬殼的凳子既冷且硬，自從有了母親的坐墊，寒冷的日子裡凳子總是厚軟、暖和。

母親的手織坐墊獲得了一致讚譽，幾乎所有的親戚家都有了母親的坐墊。母親在誇獎中再接再厲，家裡原先囤積的毛線統統傾巢出動，物盡其用；一團團的各色毛線，在母親的手中變成了一張張色彩瑰麗、花樣紛呈的坐墊，分派到了各個晚輩家裡。

電話裡，妹妹說她愛煞了母親編織的坐墊，好看又實用，「媽媽真是一個熱愛生活的人，咱們家哪裡像一個老太太的家啊！」

那年我回國，母親率領一眾表姊妹在大表姊家吃飯，坐著坐墊把酒相談；另一日相聚姨表姊家的客廳，坐著坐墊喝茶聊天。最近幾年，母親視力減弱，不再能穿針引線編織毛活了，但是那些坐墊在每個晚輩的家裡，溫暖著身體，美麗著生活，傳遞著愛。