我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

《老物件情懷》伴我度過荒漠年代

文、圖／張國康
作者的春雷牌半導體收音機。
作者的春雷牌半導體收音機。

這個春雷牌半導體收音機，曾經陪伴我度過了上山下鄉時文化荒漠的年代。

說起與它的緣分也算有點偶然，那時候我在林場學校當教師，每天除了林場大喇叭裡的新聞廣播，很少能聽到其他的聲音。那天意外地在自己箱子裡的一本書中，發現不知什麽時候夾進去、卻忘得一乾二淨的四十元，我決定用這個「意外之財」來犒賞自己。

在林業局的商店櫃台裡，有一台上海生産的春蕾牌半導體收音機。營業員說，因為是樣品，包裝和說明書都已經遺失了，但是我還是買下了它。我給生產廠上海無線電三廠寫了封索取說明書的信函，那時的廠商很講誠信，一個月後我即收到寄來的說明書。從此以後，這台收音機每天伴隨我到深夜。

我收聽浩然的小說「豔陽天」連播、李雙江的歌曲「紅星照我去戰鬥」。由於地處北方邊境，夜深時分也能收聽到不少外國的中文台廣播，比如馬尼拉的宗教電台和莫斯科的中文台；那時候中蘇關係緊張，但莫斯科的廣播還是用我們曾經熟悉的「莫斯科-北京」作為開始曲。山高皇帝遠，倒是沒人追究我「收聽敵台」的「罪行」。

一次聽到周璇的老歌「天涯歌女」，這讓我驚喜和感動到熱淚盈眶，有人聲相伴進入夢鄉，比起寂寞寥落的世界，總是幸福的。

這台春蕾牌收音機，回城後我一直在用，直到它塑料的外殼破損不堪，直到它的「內臟」也出現了紊亂，才宣告壽終正寢。

那已經是二十世紀的事，這樣的半導體收音機也差不多成了文物。

邊境 北京 小說

上一則

我的父親節和母親節

下一則

話說枇杷

延伸閱讀

沉寂9天 中國1架運8反潛機 端午擾台防空識別區

沉寂9天 中國1架運8反潛機 端午擾台防空識別區
俄確診暴增 莫斯科市長：民眾15至19日放「有薪假」

俄確診暴增 莫斯科市長：民眾15至19日放「有薪假」
有國產疫苗但接種率低 莫斯科下令整周放假控制疫情

有國產疫苗但接種率低 莫斯科下令整周放假控制疫情
定調「極端主義」 俄褫奪納瓦尼派參政權

定調「極端主義」 俄褫奪納瓦尼派參政權

熱門新聞

來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02
新冠病毒徹底改變了人類的生活，昔日遊客如織的羅馬許願池噴泉，空不見人影。攝於2020年3月24日。（路透社）

卡里科的救贖（下）

2021-06-16 03:02

卡里科的救贖（中）

2021-06-15 03:02
名律師陳玲玉，現在最喜歡的身分是「Kilo的玉婆」。(圖：陳玲玉提供)

叱吒商場的女強人 陳玲玉融化在帶孫幸福中

2021-06-15 07:00
「台灣圖書館之母」王秋華14日下午2時因心臟衰竭辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）

台灣圖書館之母 建築師王秋華96歲辭世

2021-06-14 13:01
故宮將北宋著名書法家黃庭堅的作品《致立之承奉》，翻譯成白話文，引起網友議論。（取材自＠國立故宮博物院南部院區」臉書）

故宮白話翻譯黃庭堅草書 網笑：廢文變名品

2021-06-19 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元