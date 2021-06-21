《老物件情懷》伴我度過荒漠年代

作者的春雷牌半導體收音機。

這個春雷牌半導體收音機，曾經陪伴我度過了上山下鄉時文化荒漠的年代。

說起與它的緣分也算有點偶然，那時候我在林場學校當教師，每天除了林場大喇叭裡的新聞廣播，很少能聽到其他的聲音。那天意外地在自己箱子裡的一本書中，發現不知什麽時候夾進去、卻忘得一乾二淨的四十元，我決定用這個「意外之財」來犒賞自己。

在林業局的商店櫃台裡，有一台上海生産的春蕾牌半導體收音機。營業員說，因為是樣品，包裝和說明書都已經遺失了，但是我還是買下了它。我給生產廠上海無線電三廠寫了封索取說明書的信函，那時的廠商很講誠信，一個月後我即收到寄來的說明書。從此以後，這台收音機每天伴隨我到深夜。

我收聽浩然的小說 「豔陽天」連播、李雙江的歌曲「紅星照我去戰鬥」。由於地處北方邊境 ，夜深時分也能收聽到不少外國的中文台廣播，比如馬尼拉的宗教電台和莫斯科的中文台；那時候中蘇關係緊張，但莫斯科的廣播還是用我們曾經熟悉的「莫斯科-北京 」作為開始曲。山高皇帝遠，倒是沒人追究我「收聽敵台」的「罪行」。

一次聽到周璇的老歌「天涯歌女」，這讓我驚喜和感動到熱淚盈眶，有人聲相伴進入夢鄉，比起寂寞寥落的世界，總是幸福的。

這台春蕾牌收音機，回城後我一直在用，直到它塑料的外殼破損不堪，直到它的「內臟」也出現了紊亂，才宣告壽終正寢。

那已經是二十世紀的事，這樣的半導體收音機也差不多成了文物。