一九五二年我在杭高讀高三，那年三月快畢業時，被抽調出來擔任專職團幹部，加入教工行列；除了學校的日常工作，有時被抽調到市上擔任短期的接待工作。杭州景色優美，是旅遊勝地，國內外的客人一批批到杭州訪問和遊覽，我常常剛完成一次接待任務，回校沒有幾天，又接著去接待另一批客人。

教英語的周老師也常常停課被抽去執行任務，我們問他都做些什麼，他笑著說，就是給接待部門擬幾條英文標語，再看看工作人員把橫幅上的字母貼對了沒有；老師清華畢業，這些對他都是小事一樁。我們年輕人就是陪來賓玩、帶路、指點景色，一起活動。

那時西藏剛解放不久，為了做好西藏上層的工作，政府一批批邀請他們來京滬杭訪問，我參與幾次接待西藏代表團的工作。客人年齡一般五十歲上下，基本沒來過內地，對江南的美景美食感到新奇；他們穿西藏民族服裝，有時高興了就跳起西藏舞，身子轉來轉去，長袖子一揮一揮，我們也跟著搖來擺去。他們的毛皮帽子高又大，在我們江南很少見，我曾借他們的帽子留影，裝一次西藏人。到了靈隱寺這樣的佛教聖地，他們都合十禮拜，顯得很虔誠。

五○年代初期，中國和東南亞 國家建交，他們的代表團常到杭州訪問，我也接待過印尼、緬甸 的客人。當時我是初次見到南亞人，對他們男人也穿裙子感到奇怪；後來了解，他們當地炎熱，筒裙通風好。他們身上有股特殊的氣味，可能和常吃的食物和香料有關。

五○年代，中蘇關係如日中天，我曾接待過蘇軍紅旗歌舞團，團員人數眾多，團長叫亞歷山得羅夫；聽介紹說，他們是歷史悠久的歌舞團，衛國戰爭時常到前線各處慰問戰士。他們在杭州作了專場表演，演員們蹲下劈腿的舞步大概是哈薩克的常規動作，我們初次見到，頗為驚訝。

我們領他們到孤山公園遊覽，團員們對西湖美景也深為驚艷。多年後，我看到新聞，紅旗歌舞團成員飛機失事，很多人遇難，感到深深惋惜。

蘇聯芭蕾 舞演員加林娜烏蘭諾娃也曾到杭訪問表演，我第一次見識墊著腳尖的舞蹈。六十多年後我到俄羅斯旅遊，在莫斯科聖女公墓見到她的墓地，一塊巨石上刻著她跳芭蕾的舞姿。

杭州景點眾多，適合眾多遊客。東南亞佛教國家來的，我們帶他們看靈隱、淨寺和虎跑寺，這些都是杭州寺廟的精華；西方來的外賓，我們帶他們看蘇堤、白堤、孤山、六和塔、保俶塔、龍井的美麗景色，泛舟西湖，體會東方日內瓦的魅力。

現在杭州發展得更好，一定有專門的接待機構，不用臨時抽調人員了吧！