《老照片說故事》藍鈴冰淇淋百年慶

作者全家在藍鈴冰淇淋百年慶活動中的合照。

二〇〇七年酷暑，獲悉當年號稱全美三大冰淇淋製造商之一的「藍鈴」（Blue Bell Creameries）冰淇淋，計畫於德州 總部舉辦盛大的百年生日慶典，在三天活動期間，所有藍鈴冰品將無限量免費供應。我聞訊後連忙與愛吃冰淇淋的兒子分享，我們當然不能錯過這「百年一遇」的冰淇淋盛宴。

當日清晨，我們沿二九〇號公路西行，輕鬆享受公路鄉間風情；當看見牧場小坡上許多慵懶的牛群，空氣中開始瀰漫著夾雜淡淡牛糞味的牧草清香時，距離我們家約五十英里的藍鈴總部就在眼前不遠處了。

我們將車停在旁邊指定的農莊草地上，另乘坐農用拖拉機牽引的旅遊車進入會場。甫下車，只見提供三十多種冰淇淋的窗口前萬頭攅動。我們一家四口狂掃了多碗不同口味的冰淇淋後，才朝向下一個目標前進。

感謝主辦單位苦心籌畫，現場中央隔出一塊圍欄，讓可愛溫馴的動物和來賓零距離接觸，有多種乳牛、山羊、小鴕鳥等，滿足小朋友的好奇心。另一區域則置放充氣的大型塑料遊樂設施和多種遊戲項目，最讓人窩心的是，每隔大約三十米就置放了一台擺滿藍鈴冰品的冰櫃，裡頭雪糕、冰淇淋三明治、冰棒、甜筒一應俱全，任人自行享用。

而永生難忘之舉，則是藍鈴聘請專業攝影 師，替大家免費拍攝「拍立得」相片的服務；我們在人龍陣中待了超過半個小時，始有機會上前與一位歐洲後裔裝扮的金髮美女和一隻健壯的乳牛合照，這不但形象地反應了藍鈴公司的企業識別Logo，也留住了十四年前全家和樂的身影。

不過當時三歲多的小兒子在翌晨發燒，被迫留在家中休養；幸而到了下午時分不藥而癒，莫非是他前一天吃了太多冰淇淋？

可惜的是二〇一四年，有三名消費者因為食用受到李斯特菌污染的藍鈴冰品不幸身亡，導致藍鈴冰品必須百分之百回收下架，以及遭勒令全面停產數年。後來即便恢復生產，公司已元氣大傷，且市場占有率也為其他品牌所瓜分，令人惋嘆今不如昔了。

寄語藍鈴這家身負德州人民榮耀的傳統企業，能浴火重生，還由衷期盼可以恭逢下次的百年盛宴！