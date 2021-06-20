絞臉也稱絞面、開臉、挽面等，是中國 女性一種傳統的美容方法和習俗。絞臉看來不難，操作者拿一條棉線（有地方用麻線），用牙咬住一端，左手拉住另一端，右手從線中向內轉繞成一個線環套在手指上，再以拇指和食指將線環撐開成三角形，兩手不斷牽拉絞線，使線環的大小和角度一張一弛地不斷變換，靠著拉線的滾轉把汗毛絞下來了。一般先從額頭開始，逐步往下，在眉毛、臉頰、耳廓、後頸部反覆絞動；整個過程短則十幾、二十分鐘，長則半小時至一小時，取決於操作人的熟練程度和客人的具體要求。

絞臉各地習俗不同，南方大部地區一般一生只絞一次，名為「開臉」，可視為女子的成人禮或表示已婚。一經絞臉，女孩就變成女人，所以有人很重視絞臉儀式，有的在開臉前，主人家煮好「開臉餃子」分給親友以示吉祥；也有的要唱開臉歌，有固定的祝福歌詞，或根據女子家庭背景現編現唱。

絞臉與婚配的關係各地不一，有的地方於婚前實施，絞臉後使容貌更秀麗，可讓男子一見傾心；有的在成婚前一天進行；還有的在新婚第一天當著丈夫面前進行。

絞臉操作人各地不同，有的地方，絞臉是一種行業，有專職絞臉師、絞臉婆擺攤設點，或被請進家裡，主人會發紅包作為「開面禮」。在北方農村，有的由女子的女性長輩操作，有的是由公婆、丈夫，或子女俱全的「全福手巧」女子操作，絞完了，主人家往往酌情送些禮物。

北方通常把絞臉作為經常性的美容措施，每逢過節過年、喜慶日子或走親訪友前也互相絞一絞。汗毛绞掉以後還會再長，所以有人反覆絞臉。男性的汗毛通常比女性濃密，但也有少數忍痛選擇絞臉的。絞臉之前有的用熱毛巾敷一會兒使毛孔張開，有的在臉上抹一層粉或麵粉等有利於操作。

講究的絞臉過程比較複雜，首先選擇僻靜的地方，雙方的坐凳高低合適（有的選擇仰臥），絞掉的汗毛不用手或用水洗收拾，而是用剝了皮的熟雞蛋 在臉上滾。絞臉痛不痛？有人說剛開始絞時會有些痛，過一會就不痛了；有人說高手絞臉是不痛的，絞的時候就像絞線在皮膚上彈跳。有苗歌唱得好：「阿婆兩手真是巧，一根麻線臉上較。絞了面頰絞頸脖，還要細細絞眉毛。容貌光潔潤如玉，乖乖娃娃滴滴嬌。」

傳說絞臉習俗起自隋煬帝時期，煬帝出巡時只要見迎親的轎子就讓侍衛攔截強拐新娘，所以百姓迎親時不敢張揚。有一人家女方堅持在熱烈喜慶的氛圍下迎娶，男方為了避免意外被劫持，就讓媒妁轉告女方，如要敲敲打打迎娶，需將新娘臉上的汗毛除掉並塗抹脂粉，如果被攔截就說是迎神會；侍衛們看到新娘的面孔以為是天仙而不敢劫持，此事流傳後被人廣泛效仿，從此女人絞臉的習俗延續下來，並流傳到亞洲不少國家。

絞臉習俗不僅限於漢民族，很多少數民族地區也很流行，但目前已明顯萎縮；延續了一千多年的絞臉習俗，有人提出可以作為一項文化加以保護，但其生命還能延續多久則不可知了。