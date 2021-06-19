《老物件情懷》愛之船研習營

作者兒子二十多年前返台參加海外華裔青年暑期研習團的識別證件。

這是二十多年前，兒子利用大四暑假返台參加海外華裔青年暑期研習團，俗稱「愛之船」的識別證件。記得一放暑假，他就迫不急待搭機返台，先返屏東探望奶奶和叔嬸堂弟妹，暢敍別情，才北上展開為期五周的研習營。兩周在救國團劍潭海外青年活動中心，兩周在他老爸的母校──基隆海洋學院，還有一周環島旅行。緊湊的行程，讓他樂不思蜀，唯一不習慣的是沒車可開。

感謝僑委會的安排，讓他不僅藉此學習傳統文化、藝術，欣賞美麗的寶島風光，飽嘗台灣 美食，更重要的是，練就熟習他生疏的華語。雖然他讀完小學三年級才來美，但不消多久，他給我們寫在紙條上的電話留言，「黄小姐」變成「Ms. Yellow」。

以前有個美國 電視影集「愛之船」，描述發生在航行途中的戀愛故事，兒子此行也認識了一個女友，是暑期工讀負責輔導他們的大學生；後來女孩還應邀來美看他，在我們家住了一周，很可愛的女孩，我樂觀其成。可惜後來兒子開始忙碌的實習生活和住院醫生的鐵人訓練，時空的距離終於讓這段感情無疾而終。

去年大選兒子揚言，如果川普連任，他將舉家離美返台；但礙於現實，事親至孝的媳婦是來自香港 的老僑之女，也不可能連根拔起跟他返台。要是當初這段愛之船的姻緣成真，倒還有可能。