在新冠疫情 中，我們自媒體上得知巧克力有抗氧化、延緩衰老及消除壓抑感的功效；我們在疫情中的壓力不少，所以購買些塊狀巧克力來食用。

看到內人買的黑色塊狀巧克力，思緒飄回到四十多年前在台北參加大學聯考。那時高中應屆畢業生在七月初必須參加大學聯合招生 考試，錄取率只有百分之二十五，幾乎是四名考生只有一名考上大學，所以當時大家將大學聯考比喻為現代的科舉。

我是甲組考生，二天內要考六科，分別是國文、英文、數學、物理、化學及三民主義。早上考兩科，下午考一科。因為天氣炎熱，所以下午考試的時間是下午三時開始，中午自十二時到下午三時休息，時間很長，但是考生緊張地無法午休。

母親那時請教醫生，為我準備黑巧克力，吃了巧克力可以提神，在考場上不致昏昏欲睡。母親買的黑巧克力是一大片，有十個正方形的小塊，每次掰兩塊食用。在聯考前一個月，我每日中午飯後吃兩塊巧克力，不再午睡。

我應考那年大學聯考已改為電腦閱卷，除考卷，另發白色演算紙一張，並有答案卡，作答前先檢查答案卡印製的識別號碼和准考證號碼是否一致，才能開始答題。作答時按題號在答案卡上印好的橢圓形內塗黑塗滿；考場上只能帶2B鉛筆，所以我把鉛筆一頭削尖演算用，另一頭是厚粗的筆頭，用來在答案卡上作答。

中午休息時間，考場離家不遠，可以回家用餐。我很慶幸父母不必到考場作陪，七月初考場內外中暑者時有所聞。幾年後，發現考生及陪考家長可在考場外冷氣開放的遊覽車上休息，還提供午餐及飲料。

大學聯考對男生來說壓力特別大，到了兵役年齡考不上大學就得去服役。每日考試結束，當天晚報即有各科試題答案出刊，報紙上除了名師解題演算給答案外，還作點評。當時大學聯考放榜也是大事，除在定點有榜單公布外，廣播電台也會播放上榜名字、開放電話查榜服務。

我嘗了黑巧克力，四十多年過去，舌尖及味蕾傳達似曾相識的口感、味道，卻無從追尋當年準備聯考的情景。