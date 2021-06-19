上海作為一個大都市，不乏歷史悠久和規模很大的商店和商場，但中央商場卻有其特點，受到上海人的青睞。對很多上海人來說，老的中央商場是心中永遠的記憶。

中央商場其實是一個商業區，南北方向以南京東路（舊稱大馬路）和九江路（舊稱二馬路）為界，東面至四川路，西面到江西路，整個區域呈方型。

商場之所以取名「中央」，和它在市區的位置沒有關係，也不意味著它是大上海的商業中心，僅僅是因為這裡原來有一條叫「中央弄」的小弄堂，其弄堂口就在九江路和四川路交匯處。

此外，在這個地塊中還有兩條呈十字形交叉的小馬路，其中一條原來也叫中央路。不過，這兩條小馬路後來更名為沙市一路和沙市二路，原因是這裡靠近黃浦江的外灘，曾經是船運沙子的貨場。

南京東路是上海最繁華，也是人氣最旺的商業地段之一，背靠這樣的黃金地段，中央商場的經商環境可謂得天獨厚。過去上海人來南京東路逛街購物，走到東頭，只要往旁邊一拐，就能進入中央商場，十分方便。這樣的地段，對商家也有很大的吸引力。

從一張舊的上海地圖上可以看到，這裡曾雲集多家銀行、洋行、各類公司。聽老一輩人說，早年這裡還有專為客人訂做西裝襯衫和皮鞋的店家，可以說這個商業區的檔次不低。

然而這裡也是平民百姓喜歡去的地方，原因就是那條小弄堂。早年很多商販在弄堂擺攤做生意，形成頗有上海特色的弄堂市場；擺攤賣的都是一些日常小商品，其中不少是舊貨，如舊書、舊衣服、舊手表等，價錢相對便宜。上海有多處有名的買賣舊貨之地，中央商場也是其中之一。

抗戰勝利後，美軍許多戰後多餘的物資也在此出售，吸引很多喜歡洋貨的人。我上海的家裡至今還保存著幾把不鏽鋼的湯匙，形狀和以前常用的瓷湯匙不大一樣；匙柄較長，柄頭上有一個長圓形大孔，伸得進手指，柄的中間位置則刻有US兩個英文字母 ，顯然就是家裡老人淘來的美國 貨。

弄堂市場的商販愈聚愈多，逐漸擴展成包括室內和室外的商鋪群。上世紀五○年代，上海中央商場經歷了「公私合營」，變為國有，但出售便宜貨的傳統仍然保留下來。一度這裡出售的許多商品是被上海人稱為「處理品」或「等外品」的貨物，也就是廠家廉價處理的次品；我曾在中央商場花不到正品價格一半的錢，買了一把老虎鉗和一把螺絲刀，前者柄上絕緣橡皮套的紋路不整，後者刀桿略有些歪，不過都好使。

電插座、門鎖、釘子等小五金產品，在中央商場裡賣得也很便宜。給我印象最深的是過去那兒出售一種沒有外層包裹的電池，上海人叫它「赤膊電池」，可以用在手電筒和半導體收音機上，不會出問題。大陸改革開放後，一些工廠因停工或轉產而積壓的產品來此找出路，也讓許多上海人撿到便宜。

中央商場的另一個特點就是修理行業。早年中央商場有一個汽車 修理場，後來雖然沒有了，但其他修理業卻蓬勃發展。上世紀五○到七○年代，一般老百姓生活都不富裕，那時很多人都穿補丁的衣服，家裡東西壞了總要修補後繼續使用，比如鋁鍋或開水壺的底部燒壞了，寧可加補一個新底盤而不買新的。正因為如此，中央商場的修理行業才火紅起來。

中央商場的修理範圍，從皮包、鞋子到鐘表、枱燈，從收音機、電視機到電表、變壓器，好像沒有什麼在那兒不能修的。修理費也很低廉，幾分錢或幾毛錢，大一點的物件也只要花幾塊錢，就能讓本該扔掉的東西起死回生。

早些年，上海人都穿一種泡沫塑料的拖鞋，這種鞋的鞋底易斷裂，鞋襻也容易拉斷或脫落；拿到中央商場的師傅那裡，他們用一把烙鐵和一個錐子，幾秒鐘就修補好。在中央商場，還能找到其他地方找不著的零配件，家裡熱水瓶上的軟木塞或鍋蓋上的膠木把手壞了，都可到那裡換新。作為優勢項目，中央商場的修理服務還造就了一批能工巧匠，其他地方修不好的東西，拿給中央商場的師傅試一試，常常會得到意外的驚喜。

中央商場內還有餐飲店，讓它帶有一些「集市」的風格，這也是與眾不同和受人歡迎的地方。早年中央商場有過幾家飯店，但到了我們這一輩，只見過坐落在商場東北角的「德大」西餐館，我第一次嘗到西式水果派，就是在那裡。

中央商場後來長期存在的都是賣麵條餛飩、生煎饅頭、咖哩牛肉湯等上海傳統小吃的小店，這也比較符合來此處淘貨或修理東西者的需求，經濟實惠，還是老上海味道。

如今，改建後的中央商場已經是面目一新了，但它的過去仍讓人懷念。