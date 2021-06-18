第一次由延安飛回西安

文革時期外語教師無書可教，學校走五七道路，一九七五年學校把老馮、老宋和我三個教師派到校辦廠，既是勞動鍛鍊，走知識分子與工農相結合的道路，也是協助廠長辦廠。我的任務是開機床，經過短期培訓，我學會了基本技能。當時廠裡生產手搖鑽，雖然質量不很過關，還是很吃香，很多民間小作坊很需要這種工具，廠裡賺了些錢。

廠裡十來個工人大部分都是些年輕人，我四十多歲了，有三個孩子，仍然和年輕工人打成一片，該加班就加班，輪到夜班照樣參加。那年五一節前，工人們提前完成了一批生產任務；假期到來，大家鬧著要廠裡安排去延安接受革命傳統教育，其實就是去玩一趟，當然是廠裡全程包辦費用，算是給工人的福利。

我到陝西二十年，以前一直忙於教學，延安還沒有去過，現在當工人才有這個福氣。我們先坐火車到銅川，再換坐長途汽車 一天到延安，沿路看看黃土高原景色。

在延安我們參觀了楊家嶺、棗園、七大會議的大禮堂和寶塔山等幾個景點，聽講解員介紹老一輩革命家在陝北的奮鬥歷程，品嘗了陝北的小米 飯、擦擦飯、錢錢飯和黃米糕，體驗老區人民當年的艱苦生活。

啟程回來前，工人們聽到新消息，陝西省內新開闢飛機的新航線，有小型的民航飛機來往西安、延安、榆林和漢中之間；普通百姓從來沒有坐過飛機，工人們要求回程開洋葷坐飛機。

校辦廠的負責人老周拿不定主意，主要考慮機票費用比火車汽車高，回去擔心領導不批准報銷。青工們猛嘆平日勞動辛苦，難得有此良機，他們和老周軟磨硬泡，希望他體諒，給大家辦個好事，並且表示回去之後幹勁更大，把坐飛機的費用很快賺回來。廠長農村出身，是個好人，最後也就拍板同意工人的要求，也許他也想坐一次飛機吧。

想不到同行的老馮堅決不同意坐飛機，老馮早年參加革命，一向原則性很強，他認為坐飛機不合原則，超出出差標準，是鋪張浪費。

他和工人們展開辯論，但誰也說服不了誰。最後工人們提出，大家坐飛機回去，讓老馮按原則辦事獨自坐汽車回去。

臨行那天，機場 派班車來接我們，所有的人都高高興興地坐車去機場，老馮尷尬地把大家送到門口，廠長悄悄地吩咐他，讓他坐下一班飛機回來。來時火車汽車費了兩天，回去飛機只花了一個小時就到西安；老馮過幾天也回來了，很快此事在校內傳為笑料。