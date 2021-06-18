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《老物件情懷》老媽的搪瓷碗

文、圖／周艷
作者母親常用的搪瓷大碗。
作者母親常用的搪瓷大碗。

母親康老中心的同事黃阿姨發來微信，商量老媽的兩件事：一個碗的事和一件洗頭的事。說實話，老媽雖說腦子有點胡塗，但在許多大小事上的決斷都有先見之明。

老爸九○年代初就走了，老媽一直獨居在我搬出的電梯公寓。去年她把空了多年的老房子賣了，準備在附近找一個出租房，她的願望是住進西南設計院宿舍大院。

老實說，那裡我沒進去過，裡面情況一點都不熟悉。而老媽給的原因，竟然是她有一次在公交車上遇到了一位趙姓的大姐，兩人相談甚歡，於是她對此人以及她住的這個院子有好感。至於是多少年之前遇見、對方的聯絡方式一概不知。這在一般人看來，多少有點荒唐吧。我當時還試圖在住家附近看套電梯公寓，覺得和老媽比鄰而居，保持「一碗湯」的距離更好相處；但老媽堅持己見，堅持要搬去那個趙姓阿姨的院子裡。

我是懷著不抱任何希望的心情，去了老媽念叨的那個院子。

一走進西南設計院，讓我好驚訝；熟悉的味道撲面而來，一條筆直的大路伸向遠方，兩旁是數棟排列整齊的六層樓老式紅磚房，行道樹在夏日遮蔭蔽日。路上來往的都像是老鄰居，大家碰面都駐足打招呼，一片祥和氛圍。這裡還有帶空調的食堂，大門保安是五十多歲老師傅，既是小靈通，又是可以幫忙解決用水、用氣、換鎖等基本生活問題的修理工。

我一下子就喜歡上了這裡，就像是小時候那種老工廠大院，國營單位的宿舍樓，父母幾代人在此居住、彼此家裡幾口人都一清二楚的那種鄰里關係；站在這個院子，彷彿時空交錯，突然讓我回到了小時候，舊式的建築、純樸的民風，記憶像洪水打開了閘門。

老媽在此居住了一年之後，決定搬到康老中心。老媽是個很傳統的人，她重男輕女，也一直認為只有兒女不孝，老人才會住敬老院。但是這次她突然改變主意，也是同樣的原因：同事黃阿姨住在裡面。畢竟在設計院宿舍院住了一年，也沒找到那個傳說中的「趙大姐」，老媽也在院子裡被忽悠買了很多保健品和保健器材。既然老媽主意已定，我照單全收。

回到開頭黃阿姨說的那個碗的事，黃阿姨說平時要喝藥什麼的，沒有碗是不行的。這個黃阿姨就是老媽一心一意要住進敬老院的原動力；說來也怪，自從老媽搬進來以後，她儼然成了老媽的保護神，永遠也學不會用微信的老媽遇到了用微信特順溜的黃阿姨，一下子我覺得和老媽的聯繫舒暢多了。

再回到碗的事。我打電話給老媽問要什麼碗，老媽說晚上調羊奶粉用一個大碗最好不過，對了，把她的藍色搪瓷碗帶來吧。

放下電話，我嘆這簡直就是老天爺冥冥之中的安排。說來奇怪，老媽這次搬家是我一手安排，幫老媽收拾了一天的屋子，準備第二天繼續收拾，然後找搬家公司運往敬老院。本以為按部就班，卻因種種原因未能如願。直到幾天前房東通知我去取大彩電，才再次踏進了老媽那間屋。

推開廚房門，仍舊是原封不動，隨手打開櫥櫃門，我看見幾只印有「壽」字的小碗，那是九○年代末外婆去世辦喪事時置辦的喜碗，還有一只老媽常用的搪瓷大碗。這只淡藍色搪瓷碗有部分已經脫落，露出黑色底，拿在手裡非常輕巧，屬於小時候每家每戶的標配，適合盛菜、盛湯或者吃麵。用這種碗盛一大碗白米飯，配上一點醬油，就是我們記憶中美味可口的醬油飯。

這些碗不值錢，但要是那天我沒有帶走那個藍色搪瓷碗，要是老媽知道了她平時當成寶貝的物件被遺棄，得有多傷心啊。

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