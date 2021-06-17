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淡水河記趣

楊錦文

小時候住在台北和平西路底的空軍眷村，只有十二戶人家，我們家是最靠近鐵路的一戶，沿著鐵路走十來分鐘，從廈門街左轉約二十多分鐘就走到跨越淡水河的螢橋了。

螢橋邊有個水上遊樂園，唯一的入口處在河岸陸地上，遊樂園建在浮橋上，有許多好玩的遊戲攤；還有浮標圍起來的游泳場，有救生員負責安全，但必須有大人帶著才能進場。那時國共對峙，台灣海峽情勢緊張，我們的軍人家長都留守在部隊，很少回家。

二哥毛毛及隔壁家的花生常到那裡玩，他們走的是免費的水路，從河中游到遊樂園後面的浮橋爬進去；玩完了，就光明正大地走出來，回到螢橋下藏衣處，穿上衣服回家。

暑假的一天，毛毛和花生又要去螢橋水上遊樂園玩，我知道後一定要跟著去，毛毛說：「不行，你不會游泳，等你長大一些學會游泳了，我們再帶你一起去。」我說：「我已經會悶水了，也扶在爸爸的背上游過水，如果不帶我的話，我就告狀，大家都去不成！」聽我說要告發，他們只有就範了。

到了螢橋下，他們各扶著我的一隻手臂，把我夾在中間；我們沿著橋墩，摸著圍在橋墩邊的大石頭走到河中心；然後順著水流，腳尖點著河床底，朝著前方不遠處遊樂園的浮橋方向，載浮載游。遊樂園就在眼前了，不料河底突然變深，一個踩空，掉入深水，暗流把我們推進漩渦裡，他們倆自顧不暇，把手一鬆，各自游開逃命去了。

接下來，是我一生都不會忘記的溺水經歷；看到他們游開，我在慌張中不停揮動四肢拚命掙扎，一張口連喝了幾口水。突然間，我安靜了下來，在水中張開雙眼，看到四周都是氣泡，好像練習悶水一般，身體慢慢地浮了起來，一出水面就盡力地吸氣。

我知道可以吸氣了，變得一點也不慌張，忽沉忽浮之間，順著水流朝著遊樂園浮橋飄了過去。此時有人看到了我，浮橋上圍了很多人，有人指著水中浮浮沉沉的小孩大聲叫喊，待我飄到浮橋邊，救生員遞來一根長竿子讓我抓住。就這樣，我終於免費進了心儀已久的「螢橋水上樂園」了。

救生員大哥看到我凍嗖嗖、怯生生地站在那，全身上下只有一條媽媽自製的三角泳褲。他遞給我一條毛巾讓我擦乾然後問：「小弟，你的衣服呢？」我指了指螢橋那邊，「大人也在那邊？」我點點頭。

在那時代，沿著河堤邊上建有一些臨時的克難屋，住了些人家。他也不起疑，說：「好吧！弟弟，你可以從大門走出去，以後要小心一點，不要離開大人了。」我看到毛毛和花生躲在人群裡，兩對驚奇的眼睛瞪著我看。救生員大哥帶著我走向出口，回家後，大家都三緘其口，絕不敢提起這回事。

長大後，游泳成了我最擅長的運動，參加過許多次運動會，曾在某次院校運動會中贏得一個冠軍、兩個季軍及一個團體亞軍。

謹以兒時記趣，紀念毛毛——我的二哥、終身摯友、飛行生涯同袍——楊以綸中校。

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