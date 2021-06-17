二○○○年春天的一日，我在學校值班，陳校長上小學的兒子拿著一支長笤帚玩耍，我要過笤帚比了幾個架勢；看到他敬佩的樣子，我心血來潮展示了「氣功砸磚」。

撿來三塊磚，先把一塊在地上放平，我左手手心朝下放在磚上，再把一塊磚平放在手背；我拿起第三塊磚告訴他，我發功以後，可以把手背上的磚砸斷。說完我微閉眼睛，然後看著左手上的磚運氣，猛然舉起磚頭狠砸下去；「啪」的一聲，手背上的磚，還有砸磚的那塊磚，都碎成好幾塊。

他看呆了，撲通一聲跪下，雙手抱拳喊了聲「師傅」。此景被路過的一位體育老師看到，驚訝地說：「看不出來你還真有兩下子！」不久，好多學生問我：「主任，聽說您練過氣功，手能砸磚，太厲害了！」

當初看到這一招時，我也和他們一樣崇拜。那是六七年，我認識了高一屆的初三學生楊德明，他練武術，在天津第二工人文化宮表演過頭頂轉大刀；大刀是厚鋼板做的，刀把是鐵管，起碼百八十斤重。

有一次我們倆在學校練雙槓，他說他會氣功，就給我表演了這個砸磚。我纏著他不放，央求他教給我。他帶我去他家，讓我發誓不教給別人。他說，氣功是假的，但是砸磚可是真的。他拿來磚頭示範，說「關鍵是放在磚上的那隻手」，裡頭有竅門：張開手，大拇指扣住磚，前面的四個手指頭不僅要扣住磚，還要把四個指關節抬起來，和磚之間要有空隙，手上壓著的那塊磚一定要離開翹起的指關節，往手背後面放。當磚砸下來，翹起的指關節形成的空隙和手上的厚肉就給卸了勁兒，磚碎了，手沒事。

這一招，下鄉插隊時我唬過不少社員，到中學工作後也鎮住一些學生，一直是我的保留節目。誰想到，這一招竟還上了電視！

八、九○年代，報刊雜誌、電視，經常宣傳氣功。開始只是強身健體，後來愈來愈玄乎，什麼意念折彎鐵勺、發氣治好腫瘤 ，甚至發功擋洪水 、滅大火。二○○○年，為了揭露偽科學，我們學校開展了科學周活動，我要在校會上做動員講話，我在演播室裡講，同學在教室裡看閉路電視播出。

我事先找了物理老師王老師，知會我最後會表演砸磚，讓他現場給同學們分析其中的力學原理。該表演砸磚了，我說可以請幾位同學到演播室檢查一下磚的真假，一下子來了好多；有一個男生衝著攝像頭說：「我用人格擔保，磚頭是真的！」

王老師把攝像頭調好，我把下面上面的磚放好，舉起磚頭砸下去——很完美，兩塊磚頭都碎了，隨即，物理老師講了力學原理。我說那種在肚子上放石板拿大鐵鎚砸斷的表演，也是同樣的原理。當然，我反覆強調了不可模仿，可還是有幾個學生高興地告訴我，他也能砸磚了。

不知誰報給教育局 ，沒過幾天，河東有線電視台來採訪，到一個班裡開了學生座談會，訪問了物理老師，又讓我砸了一次磚錄下來，很快在河東新聞中播放了。有學生告訴我，之後天津有線電視台也做了轉播。