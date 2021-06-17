《老照片說故事》大學路迢迢

作者於山梨學院大學入學考合格通知書。

日前整理從台灣 帶來的各種文件證書，發現一張日本 山梨學院大學入學考試「合格通知書」；憶及七十多年前小學畢業前兩個月，家母帶我向雙目全盲的摸骨命理師問學程，他用食指反覆摸我的左手掌紋後說：「妳的兒子很聰明，但沒有讀大學的命。」家母問何故，他說：「和文昌星君無緣。」

一九五○年我小學畢業，二戰才結束沒幾年，台灣正臨百廢待舉，擁有初中初職或高中高職的學歷，要找個工作養家綽綽有餘，升遷也不會有大礙；不管貧富，很多非常優秀的青少年，高中高職一畢業，甚至只初中職畢業，就選擇提早進入職場，也不太在乎非上大學不可了。

一九六○年代，台灣的公私立大學陸續開辦夜間部後，幾次想報考，因擔任小學六年級升學 班級任導師，在升學只考國語、數學兩科全由級任導師一手包辦下，省立初中及格率的高低就是級任導師教學好壞的評鑑。每天放學後，學生留校補習二小時，晚上七時後再到客廳寬敞的家長家補習兩小時，回到家已快十時，已無時間上夜大。有一年想考夜大，報名最後一天，降旗後勉強給學生上了一節課，帶了證件騎車趕到台北市信義路國際學舍報名，填完表後才發覺忘了帶相片，此時已是報名截止時間，承辦員愛莫能助，我錯失第一次有可能讀大學的機會。

一九六八年，台灣實施小學免試直升初中後，少了補習收入，我思考未來何去何從，遂辭去教職，設立公司做出口貿易。有一天，在台北街頭遇到一對從日本到台度蜜月的年輕堤姓夫婦問路，因我懂些日語，一見如故。夫妻倆回日本後，和父母都來信道謝，並邀我到他們日本家作客。

彼此魚雁往返一年後，我告訴他們想到日本讀書，他父親要我寄去畢業證書及教師證，他以漁會理事長身分，推薦我入山梨學院大學就讀。我拿商務護照到日本，簽證一次只能停留三個月，到期必須出境；我不敢返台辦日簽，因為向警總申請再出境曠日廢時，只好每三個月到南韓、香港、泰國、新加坡辦日本簽證後再回日本，如此周遊列國行萬里路，倒也增長見聞。

愉快地上了幾個月的大學後，心想既然做出口貿易，如今人就在日本，何不就地找商機。我以山梨為根據地，不到半年，北自仙台，南至岩國，客戶竟有十家之多；從此每天拜訪客戶、接訂單，太太在台灣負責公司營運，忙著向產地訂貨、驗貨、出口。我在大學缺課之多，雖沒被退學，第二年註冊後重讀依然缺課，學業與經商不可兼得，畢竟賺錢還是最重要，最後學校也就不去了。

一九八一年，在日本做生意已快十年，很多生意與客戶洽談可用電話不需親臨，比較有空閒，又想讀書；到學校辦復學，校方說不行，必須參加入學考試。考就考吧！必考科目是現代日語及英語B兩科，選考科目是政治經濟或世界史任選一科，我選擇政治經濟；日本史或地理Ａ任選一科，我選日本史。結果我及格了，收到一紙「合格通知書」，我又回鍋入讀兩年。

一九八三年，我到洛杉磯成立國際分公司，進口日本禮品雜貨做批發生意，不得不徹底放棄學業離開日本。將近四十年後的今天，無意中看到這張大學合格通知書，還有准考證、學生證，及來美時由學校發給的商學部第二學年在學證明書時，真是百感交集。當初到日本有心栽花（讀大學）花不開，無心插柳（做生意）柳成蔭，真應驗了七十年前盲命理師的鐵口直斷。