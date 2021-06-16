上世紀七、八○年代，紐約 唐人街的魚店都是台山人經營的，多也街有兩家，茂比利街也有兩家。當時以出售冰鎮魚類爲主，每天凌晨三、四時，他們便要駕著小貨車到離唐人街不遠的下東城富頓街批發市場，挑選各種魚類運回店中，整整齊齊鋪在乾冰上出售。那時的魚店，裝修格局和其他商店沒有兩樣，門口開在一側或中間，夏天開空調或電風扇，冬日有暖氣。

後來，越南 來的華僑及福州新移民 也加入這一行，紛紛把魚店開在堅尼路和勿街。除了冰鎮魚，也裝了很多魚缸養著鮮活淡水魚出售，門面也有了「革命性」的改變。就是店面有多寬，門口就開多大，使整間店舖毫無遮掩地對外全部開放，從門口望進去一覽無遺，對顧客當然有更大的吸引力。

但門口沒有阻擋，冬天冷風便可以長驅直入，接觸冰鎮的魚類更是寒上加寒；所以無論老闆伙計都穿上層層冬衣，全身包得像粽子一樣。特別是負責剁魚的，把魚刮了鱗，再用剪子剖開肚取出內臟之後，還要打開花灑用清水把魚沖洗一遍，然後放進透明塑膠袋交給顧客，整個過程不是碰到碎冰就是冷水，即使戴上膠手套，雙手也凍僵。

就在這樣的環境中，他們竟熬過了一個又一個冬天，敬業樂業精神，讓人從心底裡嘆服。

同樣必須和寒冷天氣搏鬥的，還有批發活魚的商家；他們的貨車夜間便趕到唐人街，一大早停在勿街，無遮蓋的貨車上放著幾個塑膠圓桶魚缸，上有氧氣裝置。因爲是露天的，遇上大寒日子，魚缸周圍便掛滿一條條的冰棒。在陣陣凜冽的寒風中，他們伏在魚缸邊，用撈網把鮮活蹦跳的鱸魚、鯇魚、鯽魚、鲶魚等撈起來，過磅之後再交給魚店。每天早晨，那幾輛批發活魚的貨車，便成了勿街的「一道亮麗風景線」。

凡是走過的人，都多看幾眼；我更常常留意到他們其中一位仁兄，在工作的空檔中一邊和同伴談笑風生，一邊在行人道旁做著「掌上壓」，鍛鍊臂力。由於很多顧客都喜歡購買活魚，因此他們不愁沒有生意。

總之，在紐約唐人街，無論批發的還是零售的賣魚人，都必須面對每年寒冷冬天嚴峻的考驗，所以，「謀生艱難」這四個字用在他們身上，確是最適合不過了。只有在夏天，他們才會好過一些，謹向他們送上深深的祝福。