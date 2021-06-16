上世紀七○年代上半葉，兒時的我住在廣東一處靠近南海之濱的鄉村。那些年，城鄉說不上有什麼文化娛樂，大多約上村中小伙伴在曬場玩遊戲，或者湊熱鬧去收割後的稻田打泥仗，也在大人看護下，跳入淺淺的村塘打水仗。

村口是一條南來北往的公路，連接周邊幾條小圩。在當年，公路多走的是挑擔行人，機動車輛沒見有多少，只是偶見一、二輛公車駛。聽大人說過，公共汽車 站在二十里外的小城市，那時老想著有一天搭車進城看看。轉念一想，買車票來回一趟就得花費家裡幾天飯菜錢，進城一趟確實不容易。

離我們村子兩里左右有一條小圩，與小伙伴沿著坑坑窪窪小路去小圩，途經一間雜貨店，見幾本小人書擺上櫃台，都是介紹農業方面知識的。雜貨店是公家單位，平日要想拿小人書翻閱，那位中年阿姨惟恐弄髒了小人書，總是凶巴巴說一句：「不買書，不能看。」揮揮手阻止了。

那天中年阿姨應該是心情好，反而笑盈盈說：「新近出版的，想看就看吧。」我與小伙伴興高釆烈又擔心弄髒了小人書，謹小慎微一面又一面細心揭開來；不大認識裡面的文字，但喜歡看圖，其中一輛手扶拖拉機繪畫，牢牢地吸引了我們的目光。

手扶拖拉機是一種小型拖拉機，當年流行於中國 鄉鎮的一種運輸工具和農業機械。方言土話俗稱「工農十」。它以柴油機為動力，具有小巧靈活且動力強勁的特點，很受農民歡迎。

時常見大人扛起鋤頭或牽著耕牛，早出晚歸下田幹活。看到小人書中的手扶拖拉機，心裡面生出了一點希望，如果村子有手扶拖拉機，大人就不用起早摸黑犁地；或者讓我們有機會坐上手扶拖拉機，走遠路進城不可能，在村路跑一段也心滿意足。

過了半年，對面村子買了一輛手扶拖拉機。我與幾個小伙伴奔向那村子圍觀，手扶拖拉機剛出廠的，車頭掛上一條紅彩帶，駕駛是一位年輕叔叔，臉上充滿喜悅，任由我們繞一圈撫摸車子。只要他看見車上有印痕，就用毛巾擦一遍。村民笑說：「過一會你不是駕駛手扶拖拉機犁田嗎，一下子就給泥巴黏滿了，用得著擦得這麼乾淨嗎？」年輕叔叔開懷說：「過一會是過一會！這會兒，我一定要將手扶拖拉機擦得乾乾淨淨。」

那天開始，望著年輕叔叔駕駛「工農十」犁田，速度很快；或者見他配上拖車，替他們村子運送化肥下田，我與小伙伴沒眼紅也不忌妒，一門心思在盼望，我們村子何時也有「工農十」進村呢？

某天午間，又與小伙伴在稻田打泥仗，忽有一輛響著清亮之聲的手扶拖拉機緩緩駛入村子。一旁小伙伴喊道：「昨晚我爸爸說了，我們村子今天也有了工農十！」我們趕緊扔下泥團，加快腳步要去水塘洗淨雙手，可不想給工農十染上一點泥巴。當天下午，我們幾個小伙伴首次坐上工農十，在村路走了不過百十米，卻是童年的恆久記憶。