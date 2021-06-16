《老照片說故事》底特律的革命書店

作者獲贈的中文版「革命工人報」。

一九九四年十月底我首次來美探望妻子，落腳底特律「亨利福特」醫院公寓；因我所持簽證為Ｈ─4，不能合法工作，所以彼時除了在家做「煮夫」，有空就去逛街。

當時我們還沒有汽車，我通常從醫院步行出發，去附近最繁華的Woodward大街觀光。此街寬闊平直，馬路為八車道，兩旁多是黑色大理石建築的各類商店，但顧客稀少。一日，我從Woodward大街走到交叉的Case街口，偶然瞥見不遠處高掛一個鋼架店招「Revolution Book」（It’s Right to Rebel），頓時好奇心起：「號稱世界最富裕的美國，怎麼也響應毛的號召造反鬧革命呢？」於是跨進店裡一探底細。

一個戴眼鏡的白人小伙立刻迎了上來，熱情自我介紹。我當時英語尚不流利，只能說些中式英語應付。記得那小伙子叫Larry，比我稍矮，一臉落腮鬍，十分健談。他從外貌猜測我是中國 人，便大談「無產階級文化大革命」就是好、毛主席真偉大、江青同志是革命文藝的旗手、鄧小平背叛了馬列主義和毛澤東思想云云，我裝著沒聽懂，嗯嗯哦哦附和了幾句。我環視店堂，只見兩面牆上高掛著「紅太陽」的大幅攝影像，有毛站在北戴河邊的全身像、毛坐於黃河邊的半身像、毛在長江游泳照、毛由柯慶施陪同在上海國棉一廠觀看大字報照等；居然還有一張江青全身像，背景是一群紅色娘子軍在跳芭蕾舞，其中的主角「吳瓊花」高舉長槍，翹首墊腳，威武獨立。

店鋪一角桌上有台電視機，正在反覆播放毛澤東於天安門上檢閱紅衛兵洶湧人潮的錄像。這一切，彷彿時空錯亂，瞬間倒退回一九六六年炎夏的中國，而我眼下卻是在一九九四年的美國啊。

Larry介紹說：「我們這個革命書店 隸屬於美國革命共產黨，在洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、邁阿密等大城市都有同名書店。我們這個黨認定毛澤東是世界革命領袖，我們認為：資本主義已在中國復辟，只有再發動一場社會主義革命才能救中國！」Larry口氣堅定、神情嚴肅，我不由感嘆美國真是無奇不有，言論自由果然名不虛傳。

我瀏覽店裡櫥窗陳列的書籍，除了英文版的「毛主席語錄」、英文及西班牙文的「革命工人周報」等，還有中國文革時期的出版物：「上海工人美術作品選」、「束鹿縣群眾業餘畫選」，以及一張國畫「延安頌」等。心想，除了像我一樣偶經此地的華人，不知誰還會來看上述書刊，更別說買了。

好幾年後，我回國探親時發現，革命書店的上述文革出版物突然身價翻好幾倍，因為存量日漸稀少，物以稀為貴嘛。假如我當時把那些東西全買下，再轉賣給上海書商，或許還能小賺一票。

臨走時，Larry友好地送我一張中文版的「革命工人報」作紀念，我深表感謝。這張相當於中國「人民日報」的報紙我一直保存著，它和革命書店一樣，都是美國公民 言論自由和社會民主多元的有力物證。

一九九八年五月我們搬去密西根州的「大學城」安娜堡，從此告別底特律的「革命書店」。但二○一三年一次去芝加哥參觀書展時，意外發現有個攤位在賣英文版的「革命」周刊，封面是黑白影像：一九一七年俄國彼得格勒一群工人持槍站在戰車上，一九六九年北京群眾載歌載舞慶祝文革勝利；二十四頁文字全是從一八四八年「共產黨宣言」到一九七六年中國文化大革命的歷史介紹。

二十一世紀都已過了十多年，在資本主義大本營的美國，宣傳共產革命和毛主義的報刊居然還有市場，毛澤東地下有知，當作何感想？