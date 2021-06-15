上世紀六、七○年代有上千萬的學生青年下鄉，被動員下鄉的都是城鎮青年，下鄉前是城市戶口，下鄉後成為農村戶口。但也有例外，農村的青年學生，他們父母多是農民或貧下中農，卻不能教育 自己的子女，雖然已是農村戶，卻也被動員到偏遠的山區去插隊。

這事發生在我老家福州市。六九年上山下鄉運動掀起，福州城市居民的子弟被動員下鄉，福州洪山、蓋山、建新、北峰等校區的農村初高中學生也被要求到閩北山區插隊。

記得是六九年八月二十五日，市里出動了幾十部敞篷大卡車，裝上福州郊區幾千農村子弟，敲鑼打鼓繞福州城區主街道一圈，隨即送往火車站，登上悶罐車，連夜送往閩北幾個縣。我和幾個同鄉都是六九屆初中生，在順昌縣下火車，又坐了半天的卡車到泰寧縣住宿一夜，第二天改換坐船，從閩江上游的支流金溪順流而下抵達將樂縣的一個極遍遠的公社，這是我們插隊的地方。

當時這裡還不通公路，乘船順流而下的那段航道是舊時閩江上游最為凶險的，灘多流急，河道窄，礁石多，船謠曰「荊溪十八灘，道道鬼門關」。水下急灘，船身左右上下起伏，艄公叫我們伏身不動，他全神掌舵，灘急險處還讓人下船沿溪步行，船則輕載而下。那時我年少不更世事，不知凶險，還貪看沿途風光；沿溪風光尤為秀美，兩岸青山，怪石峭立，溪邊步道 是古時由贛入閩的官道，多石板鋪就，兩旁雜草野花，三五里可見一古涼亭。可惜當時匆匆而過，而這段今多淹沒在泰寧名勝 大金湖下了。

因是農村子弟，我們這批知青很快適應當地的生產勞動；剛下鄉不久，就碰上「雙搶」季節，雙搶就是搶收早稻搶種晚稻，是農活最忙最累之際，也是最熱的季節。一起插隊的幾個知青，老家就是糧區，三年停課在家跟著父兄下了三年田。只見他們褲腳一捲，腰帶一扎，那架勢一下就驚住了當地人，「這些後生崽會做事」。

果然，他們割稻飛快，插秧筆直，又正值十七、八歲的年紀，本地的壯勞力都不可比。而我們近郊的知青也多在家鄉掄過鋤頭，挑菜進城，挑糞回村，髒苦累都不怕，生產隊當家的都高興極了，農村種田缺的就是勞力；我們這批農村知青和隊裡的矛盾最少，完全不會成他們的負擔。

當地人也問我們，既然都是農民，怎麽還來下鄉？這問題沒人答上。

我後來從鄰居家想到其中的原由；鄰居家夫妻二人，一兒二女。男的在城裡一工廠當廠長，正科級，女的村裡種菜。一九六二年，為了減輕城鎮人多的壓力，全國範圍內都動員些人回鄉或下鄉，這位廠長也讓上級派幾個指標要動員人下鄉，但被動員的人都說：「你讓我們下鄉，你自己帶個頭。」廠長只好讓自己上小學五年級的大兒子停學下鄉到山區去。

廠長把自己未成年孩都送下鄉，被動員下鄉的人無話可說，才完成了任務。

舊時的福州有個奇特處，城區與農村，街道與農田，相混相合。五○年代畫分城鄉，有部分農村被畫入城區，這些農民就成為居民，享有糧油副食品供應，稱之為「城市菜農」；幾個近郊的農村因以種菜供應城區為主，不產糧食，雖是農業戶，卻也享有准居民戶的待遇。但因是農業戶，子女只能務農，不能進城打工，稱為「近郊菜農」。

六九年上山下鄉熱潮，動員學生們下鄉就遇上這樣的問題；城市菜農的孩子因是城市戶口，去上山無話可說，那郊區菜農是准居民戶，他們的子弟要不要去？如果要去，他們又是農業戶。大概市領導也扯不清這些問題，為了不阻礙偉大的戰略部署，來個一刀切，都異地插隊去。難怪下鄉臨行前敲鑼打鼓遊城一遍，是讓城裡人看看，農村子弟都要上山下鄉，你們能不去？

待上山下鄉成為慣例後，市裡的政策就變了。一九七二年，福州郊區農業戶去插隊的知青就被允許回鄉務農，但很多人不回去，因為當知青還有招工上學的希望，回鄉就只有務農。七五年，文革中畢業了第一屆高中生，又逢上山下鄉的小熱潮，福州城市的高中生也都下鄉，而城郊的農戶子弟都回鄉務農，不用再異地接受貧下中農再教育。

荒唐年代荒誕的做法，也是形勢使然，「存在就是合理」的驗證。