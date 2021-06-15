本文就從褲子說起吧；人們對褲子都很熟悉，無需追本溯源，不論什麼時代，褲子的款式也不過就是長點短點、肥點瘦點、換個顏色或打個補丁、磨個窟窿等，具有不同的時代感，怎麼變化都會有人青睞，無可議論。可是有一點不能忽視，褲子也是歷史的載體和符號。

遠的不說，就說六、七○年代吧，那時的褲子立襠比現在長得多，一般褲腰上緣都遮蓋在肚臍以上。如果留意現今的影視作品，那個年代或更早以前的人，穿的都是今天這種立襠很短的褲子，不僅肚臍暴露在外，褲腰上緣與肚臍至少有二、三寸的距離。同樣，髮型也與時代密切相關，有的影視作品中或許是為了突出不同人物的個性，同時出場的人物髮型卻不在同一時代；還有的作品中人物的髮型沒有時代特徵。

有一個關於施事行為的例子，某電視劇中一個富室大家的孝順媳婦包了餃子，恭敬給婆婆和祖母品嘗，兩位長者都滿意地一口吃了下去。中國 飲食文化有很多成俗的文明，僅就吃餃子而言，一口吃一個無疑與朱門的家風不符，同時也有悖於為人的修養。

還有一次，偶然發現某電視劇中有一段畫面，一個男知青把女知青領到家與父母見面；早餐時，女知青因突然惡心趕緊離開餐桌，男知青緊隨其後也走了。這時父母同時產生一個疑問：這個準兒媳是否懷孕了？

事後男知青對父母說明女知青惡心的原因：女孩從小喝牛奶 長大，文革期間因出身問題受人歧視 ，幾個同學想戲弄她；有一天幾個同學端來一盆豆漿讓她喝，喝不完還硬往下灌，從此她一見豆漿或聞到豆漿味就不適。

按時間計算，女孩出生在上世紀四○年代末，除非殷實富戶，喝牛奶長大的人少之又少。而一九五九年至一九六一年，正處於中國三年「困難」時期，也是女孩生長發育的重要階段，那時所有食品都定量憑票證供應，天天喝奶恐怕更難實現。而且食品仍然定量供應的年代，一盆豆漿從哪裡來？

即便那幾個學生能弄來，勉強吃飽肚子的日子又怎麼捨得浪費一盆豆漿呢？況且沒人敢浪費，如果上綱上線的話，「浪費」也列入階級鬥爭問題，誰敢冒著被拉出來批鬥的風險這樣做？從這一系列問題來看，給女孩灌一盆豆漿喝的惡作劇絕無可能發生。

「藝術源於生活而高於生活」，這是俄國文藝理論家車爾尼雪夫斯基的名言，藝術可以虛構可以誇張，通過藝術加工提煉後再予展現，但虛構和誇張都離不開實際生活為基礎，絕非靠閉門造車、憑空想像，否則就失去故事的真實性和可信性。

近年來，以上種種類似的問題屢見不鮮，看來如何對待淺顯歷史還是一件非同等閒之事。