我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

《老照片說故事》曾文水庫紀念郵票

文、圖／劉良昇
作者收藏的四十多年前曾文水庫落成紀念郵票。
作者收藏的四十多年前曾文水庫落成紀念郵票。

一九七三年，費時六年建成的曾文水庫，其土石壩截斷台灣第四長河曾文溪上游的峽谷，滿水面積構成台灣湖面最廣的水域。

四十多年前的郵票，鮮有以鳥瞰圖或空照圖為主體者，得以完整顯示整體地表結構；所以郵政總局以水庫鳥瞰圖印製的曾文水庫落成紀念郵票，可謂彌足珍貴。這套由三張郵票合組的圖片，只見曾文溪上游的主幹流由上方進入水庫區，然後中央主要集水區的水域寬廣如湖，繼而順勢到下方偏左側的土石壩和洩洪道的位置，整個水庫景區風情一覽無遺。

而水庫集水區的周邊，在郵票中以近似「等高線」般明暗相間的線條，刻畫出穿插有序的層次感，凸顯環繞庫區而呈現上升地形的綿延山巒。而蜿蜒的紅色細線，由西南角進入庫區，穿過水庫洩洪道和土石壩，爬升至水庫東岸環湖朝北而行，最後在水庫正北端轉向西方跨越曾文溪上游的主河道，並繼續朝西延伸，明示了進出曾文水庫的主要公路「台三線」省道的走向。這張郵票的精美程度，已可以取代景區的導覽旅遊圖了。

這數十年來，由於氣候的變遷以及山林的過度開發，加上一九九九年九二一大地震對台灣中部地質的摧殘，曾文溪上游山區多次豪降雨導致大面積山體滑坡，沖刷了不少土方進入庫區，曾文水庫也成為全台土石淤積排名第一的水庫，嚴重影響水庫的有效蓄水容量和使用年限。

而近半年台灣地區的嚴重乾旱，曾文水庫有效蓄水率低至歷史新低點的百分之十以下，陡降的水位致使許多庫底的泥灘都裸露出來，更遑論原先攜帶旅人導覽的遊艇早就停航多時了，水庫乾涸的現狀令人怵目驚心。

端詳著這張郵票，看著新聞視頻中曾文水庫的近況，讓我想起如何保育山林，學習和大自然和平共處，是我們先前誇口「人定勝天」，過度建設後應該正視的議題了。

台灣 郵政 地震

上一則

牛排秋海棠

下一則

代筆生（中）

延伸閱讀

萬物盡在方寸間

萬物盡在方寸間
炎夏還未到 北加州多個水庫已快見底

炎夏還未到 北加州多個水庫已快見底
美西七成區域拉乾旱警報 加州更出現44年來最嚴重旱象

美西七成區域拉乾旱警報 加州更出現44年來最嚴重旱象
水庫伯舊事

水庫伯舊事

熱門新聞

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約4144萬美元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。(中新網)

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

2021-06-08 16:25

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02
清大龍票：中華郵票的開端，1978年第一次發行。 中國國家郵票博物館收藏有一套，時價人民幣2100萬圓。上附是大龍票發行一百一十周年紀念郵票。（江陽生．圖片提供）

萬物盡在方寸間

2021-06-08 03:02

愁眉苦臉的醫師

2021-06-12 03:02
周杰倫與畢卡索的名畫「戴草帽自畫像」合影。（取材自Instagram）

藝術收藏曾被虧「賣觀光客的」 周杰倫進步神速歸功她

2021-06-12 21:30

將薪比薪

2021-06-13 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？