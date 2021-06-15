《老照片說故事》曾文水庫紀念郵票

作者收藏的四十多年前曾文水庫落成紀念郵票。

一九七三年，費時六年建成的曾文水庫，其土石壩截斷台灣 第四長河曾文溪上游的峽谷，滿水面積構成台灣湖面最廣的水域。

四十多年前的郵票，鮮有以鳥瞰圖或空照圖為主體者，得以完整顯示整體地表結構；所以郵政 總局以水庫鳥瞰圖印製的曾文水庫落成紀念郵票，可謂彌足珍貴。這套由三張郵票合組的圖片，只見曾文溪上游的主幹流由上方進入水庫區，然後中央主要集水區的水域寬廣如湖，繼而順勢到下方偏左側的土石壩和洩洪道的位置，整個水庫景區風情一覽無遺。

而水庫集水區的周邊，在郵票中以近似「等高線」般明暗相間的線條，刻畫出穿插有序的層次感，凸顯環繞庫區而呈現上升地形的綿延山巒。而蜿蜒的紅色細線，由西南角進入庫區，穿過水庫洩洪道和土石壩，爬升至水庫東岸環湖朝北而行，最後在水庫正北端轉向西方跨越曾文溪上游的主河道，並繼續朝西延伸，明示了進出曾文水庫的主要公路「台三線」省道的走向。這張郵票的精美程度，已可以取代景區的導覽旅遊圖了。

這數十年來，由於氣候的變遷以及山林的過度開發，加上一九九九年九二一大地震 對台灣中部地質的摧殘，曾文溪上游山區多次豪降雨導致大面積山體滑坡，沖刷了不少土方進入庫區，曾文水庫也成為全台土石淤積排名第一的水庫，嚴重影響水庫的有效蓄水容量和使用年限。

而近半年台灣地區的嚴重乾旱，曾文水庫有效蓄水率低至歷史新低點的百分之十以下，陡降的水位致使許多庫底的泥灘都裸露出來，更遑論原先攜帶旅人導覽的遊艇早就停航多時了，水庫乾涸的現狀令人怵目驚心。

端詳著這張郵票，看著新聞視頻中曾文水庫的近況，讓我想起如何保育山林，學習和大自然和平共處，是我們先前誇口「人定勝天」，過度建設後應該正視的議題了。