《老照片說故事》師從馬友友

作者過去送孩子參加馬友友大提琴指導課的收據。

整理家中雜物，在一個很老的ＲＥＩ背包裡看到這張一九九四年九月十七日周六早上十時，馬友友大提琴指導課的收據；回想過去的歲月，孩子們還小的時候，每周六送孩子去學大提琴，那時候跟孩子多麼親密。

那時生活的重心除了上班工作，其餘時間就是跟孩子們在一起，送她們去學習，陪她們練琴，忙碌單調的生活，但是我們母女三人在一起過得很快樂。

為了培養孩子，經常帶她們去看音樂會，旅遊世界各地，因為「學琴的孩子不會變壞，行萬里路讀萬卷書」。

一晃眼二十多年過去了，馬友友早已成為舉世聞名的音樂家，好懷念短暫接受大音樂家現場指導、欣賞演出的那段風趣美好片斷。

當時的我只希望孩子們把音樂當成茶餘飯後休閒娛樂的興趣，不希望她們做為主修課程，所以到了大學，她們讀心理系、商學系，但是從小奠定的音樂基礎還是給了她們很大的幫助，並且運用在工作與生活上。

這也打破了我錯誤的觀念，以為靠音樂吃飯很難，其實只要我們做自己喜歡正確的事，做哪方面都可以。

看到了二十七年前的票根好懷念，但是要保存的東西實在太多了，幸好可以照相存電子檔，隨時能從電腦中翻看過去歲月的點點滴滴。