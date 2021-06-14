那時候，人們把夏天稱「苦夏」，因為尋常百姓只能靠一把蒲扇過炎夏；能歇一歇、搖一搖蒲扇就是享福了。不過老百姓再窮，小孩子總是把夏天當成寶的。

每當我摸到頭上「熱癤頭」留下的疤，就會想起父親為我操的心。夏天蟬聲高唱，總能吸引我頂著炎炎赤日去捕鳴蟬，讓我的頭上長了好幾個熱癤頭。當父親認為我頭上的熱癤頭熟了，就來幫我擠膿，疼得我哇哇直叫；我一叫，父親手就發軟，熱癤頭的膿就擠不乾淨，過幾天裡面又充滿了膿。

一天，一個走街串巷的江湖郎中被父親叫到家裡為我醫治熱癤頭，他戴著老花眼鏡在我的平頂頭上左看右看，對父親說：「這孩子熱毒很重，要慢慢才能排出；先用我祖傳祕方膏藥貼上，三天之後揭開，膿頭就會聚在膏藥中間的引線上，接著用兩個大拇指左右一按，膿就被擠出來了。要擠乾淨，擠不乾淨就要復發。我有言在先，不要怪我的膏藥不靈光哦！」江湖郎中拿了錢走人。

父親為我的熱癤頭忙活陣子，江湖郎中的膏藥都貼光了，一個也沒有見好。

一招不靈換一招，父親為我向叔公學了一個土方。先用清朝古墨塗在熱癤頭上，古墨裡面有麝香；同時，在木大門上畫一個圓圈，在圓圈裡寫一個「消」字，並在癩蛤蟆背上剪下皮一塊，貼在熱癤頭上，清熱解毒，很快就會好的。

我至今還記得，父親養的癩蛤蟆很聽話；每天父親總不忘記在癩蛤蟆的洞口放幾粒米飯，過一會，癩蛤蟆會跳到洞口把米飯吃了，重新回到癩蛤蟆洞裡。我躲在一邊不出聲，這是我每天必看的一次演出。

眼看著大木門上的「消」字愈來愈多，而我頭上的熱癤頭也愈來愈大，父親看著我的平頂頭發愁，終於下決心，借了一點錢帶我去了一家中醫門診。記憶中有一位老中醫坐堂，我坐在他對面的方凳上。老中醫看了看我頭上幾個又紅又腫的熱癤頭，吩咐幫手拿銀針來，點燃一盞燈。

只見他把明晃晃的銀針放在燈火上烤，趁我不注意時突然把銀針對著我頭上最大的熱癤頭猛刺。只聽見「哧」的一聲，同時伴隨著血和膿一起噴出，熱癤頭馬上扁了。

立夏，民間稱為「立夏節」。立夏節是我江南故鄉小院一年裡最熱鬧的一天。

小院裡有棵據說是太爺爺結婚時種的柿子樹，寓意事事如意。柿子樹不是很高，卻橫長著一根粗壯的樹枝，是懸大秤的理想地方。每年村裡過立夏節，族長一大早就帶了幾個族裡的壯漢到我們家小院安置大秤，並在我們家門口放著一張八仙桌，上面放著文房四寶，還有一疊紅紙裁成的小紙條。

當太陽爬上我家老屋屋脊，太陽達到黃經45度，族長宣布「開秤！」村裡的大姑娘、小媳婦打扮得漂漂亮亮，抱著寶寶向我家走來，湊熱鬧的男女老幼也趕來。

秤寶寶是放在一個大竹籃裡，孩子自己能用雙手掛在秤鈎上的就自己掛秤，沒辦法用雙手掛在秤鈎上，就坐在一塊窄條木板上，木板掛在秤鈎上。在柿子樹下，看秤的、幫著掛秤的，幾個壯漢忙得不亦樂乎，看熱鬧的在一邊品肥論瘦，嘻哈打趣。

秤好的就報一下重量，坐在八仙桌旁的私塾老先生給一張寫好了體重的小紅紙條，還特意關照，「不要弄丟了，來年帶來！」不要小看了一張小紅紙條，那可是夏天能免除疾病的護身符。

小時候過立夏，還有一件至今難忘的高興事。奶奶捧著我們家最大的青花瓷碗，裡面裝滿一大碗煮熟的雞蛋 ，邊走向八仙桌，邊叫喚著我們兄弟姊妹五個的小名；然後奶奶坐在八仙桌朝南的位置，這個位置正對著堂屋的大門，要把苦夏趕出大門。

奶奶說：「這雞蛋叫『立夏蛋』，是我用紅茶煮熟的；我現在開始把『立夏蛋』一個一個滾給你們，你們要接好了。」

奶奶從碗裡拿出一個紅雞蛋，嘴裡念念有詞：「妞妞，滾過夏天，滾過苦夏！」從姊姊開始，一個接一個叫著小名，重複念「滾過夏天，滾過苦夏」，同時不斷滾著紅雞蛋。我是最小的一個，早已經迫不及待了，當紅雞蛋慢悠悠地滾到我面前，我可高興啦！

滾完了立夏蛋，奶奶發給每個人一個用彩線編織的蛋套，我們把蛋裝在蛋套裡，掛在脖子上。這是她用自己紡的棉線，把幾股合成一股，然後漿洗、染色，一針一線辛苦為我們編織出來的。

俗話說，立夏胸掛蛋，孩子不疰夏，「疰夏」是夏日裡常見的症狀，患者多腹脹厭食，乏力消瘦，小孩子尤其容易疰夏。我們不是把紅雞蛋簡單往脖子上掛著就完事，而是開始「鬥」蛋遊戲，孩子們把手裡的雞蛋相互對撞，看誰的蛋撞不破就是勝利者。

不一會，我的蛋就「鬥」破了好幾個鄰居的蛋，我興匆匆報告奶奶；奶奶笑著說：「奶奶讓你用搗碎的雞蛋殼給母雞吃，母雞生出來的蛋又大，蛋殼又硬。」

奶奶真好，讓我們「滾」過苦夏，成為勝利者。