我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

一座關帝廟的輪迴

秦博瑞

我的家鄉山東濰縣，在胡家牌坊街路北一個巷子裡，有一座建於宋代的古老關帝廟。大殿內祀有三國蜀將關羽、周倉和關平的塑像，廟內附有孔相祠一座（孔融曾任北海相，北海即今濰坊）。彼時農歷初一十五、逢年過節信眾們前來燒香焚紙、磕頭拜謁，絡繹不絕，香火十分旺盛。但由於社會動盪，有將近四十年，關帝被掃地出門。

一九四六年冬，國民黨第八軍在軍長李彌率領下浩浩蕩蕩開進濰縣城，滿城都是「歡迎勞苦功高的國軍進駐濰縣」的標語；可是在號老百姓房子時，卻遇到了一些麻煩。

我家住在離關帝廟不遠的郭家巷，是開賃鋪的姚九爺家的房客，當兩位軍人去號他家房子時，姚九爺便派出了他口齒伶俐的女兒婉拒。全城裡拒絕號房的還不只一家兩家，害得許多軍人大冷天露宿街頭。

一、兩天後，保甲長們逐戶做了工作，問題漸得到了解決。此後不久，國軍就把關帝廟變成擺放陣亡官兵的忠烈祠。關帝廟改成忠烈祠，信眾總感到有些風馬牛不相及，難怪有的老百姓為此犯嘀咕。

一九四八年濰縣解放，成立濰坊特別市。不久市委和市人委（政府）派人清理關帝廟內國民黨第八軍忠烈祠的牌位，在原地成立機關幹部及其家屬等數百人吃飯的伙房和食堂。這次信眾又大失所望。

上世紀六○年代初，我在團市委工作時，就是在這個伙房裡買飯吃；除白天一日三餐，晚上加班若超過十一時，還可以去伙房吃夜餐。夜晚進到廟內，總是頭皮發麻，有陰森森的感覺。我膽小害怕，有時情願忍著飢餓，也不去吃夜餐。

市級機關占用關帝廟當伙房，長達三十年之久。直到改革開放初期，才移出廟堂遷往了它處 。

自上世紀八○年代初期改革開放以來，政府開始重視傳統文化的發掘、恢復與整理，許多被忽視的古蹟得以逐漸恢復。先後被充作忠烈祠和伙房的濰縣關帝廟，也迎來自己回歸的春天。

歷時兩年，一座千年古廟完整重現。修葺後的廟門額上有一藍底門匾，上書關帝廟三個字熠熠生輝，被移做它用、閒置敗破四十年的關帝廟終於回來了。彼時農歷初一十五，逢年過節前來進香、燒紙、磕頭作揖的信眾，絡繹不絕的熱鬧場景也回來了。

國民黨 古蹟

上一則

「邊個話我糭」

下一則

變成棍子的男人（七）

延伸閱讀

《老照片說故事》我們脫產成輔導員

《老照片說故事》我們脫產成輔導員
萬鑫鑫的陶藝課（一八）

萬鑫鑫的陶藝課（一八）
《老照片說故事》一條闊腿褲

《老照片說故事》一條闊腿褲
哈佛傑出校友 林書豪受邀為畢業生致詞 彌補當年遺憾

哈佛傑出校友 林書豪受邀為畢業生致詞 彌補當年遺憾

熱門新聞

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約4144萬美元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。(中新網)

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

2021-06-08 16:25

疫下黃昏戀

2021-06-07 02:00

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02
清大龍票：中華郵票的開端，1978年第一次發行。 中國國家郵票博物館收藏有一套，時價人民幣2100萬圓。上附是大龍票發行一百一十周年紀念郵票。（江陽生．圖片提供）

萬物盡在方寸間

2021-06-08 03:02

姊妹（下）

2021-06-06 03:02
泡茶的茶具。（本報系資料照片）

紅樓茶事

2021-06-07 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打