我的家鄉山東濰縣，在胡家牌坊街路北一個巷子裡，有一座建於宋代的古老關帝廟。大殿內祀有三國蜀將關羽、周倉和關平的塑像，廟內附有孔相祠一座（孔融曾任北海相，北海即今濰坊）。彼時農歷初一十五、逢年過節信眾們前來燒香焚紙、磕頭拜謁，絡繹不絕，香火十分旺盛。但由於社會動盪，有將近四十年，關帝被掃地出門。

一九四六年冬，國民黨 第八軍在軍長李彌率領下浩浩蕩蕩開進濰縣城，滿城都是「歡迎勞苦功高的國軍進駐濰縣」的標語；可是在號老百姓房子時，卻遇到了一些麻煩。

我家住在離關帝廟不遠的郭家巷，是開賃鋪的姚九爺家的房客，當兩位軍人去號他家房子時，姚九爺便派出了他口齒伶俐的女兒婉拒。全城裡拒絕號房的還不只一家兩家，害得許多軍人大冷天露宿街頭。

一、兩天後，保甲長們逐戶做了工作，問題漸得到了解決。此後不久，國軍就把關帝廟變成擺放陣亡官兵的忠烈祠。關帝廟改成忠烈祠，信眾總感到有些風馬牛不相及，難怪有的老百姓為此犯嘀咕。

一九四八年濰縣解放，成立濰坊特別市。不久市委和市人委（政府）派人清理關帝廟內國民黨第八軍忠烈祠的牌位，在原地成立機關幹部及其家屬等數百人吃飯的伙房和食堂。這次信眾又大失所望。

上世紀六○年代初，我在團市委工作時，就是在這個伙房裡買飯吃；除白天一日三餐，晚上加班若超過十一時，還可以去伙房吃夜餐。夜晚進到廟內，總是頭皮發麻，有陰森森的感覺。我膽小害怕，有時情願忍著飢餓，也不去吃夜餐。

市級機關占用關帝廟當伙房，長達三十年之久。直到改革開放初期，才移出廟堂遷往了它處 。

自上世紀八○年代初期改革開放以來，政府開始重視傳統文化的發掘、恢復與整理，許多被忽視的古蹟 得以逐漸恢復。先後被充作忠烈祠和伙房的濰縣關帝廟，也迎來自己回歸的春天。

歷時兩年，一座千年古廟完整重現。修葺後的廟門額上有一藍底門匾，上書關帝廟三個字熠熠生輝，被移做它用、閒置敗破四十年的關帝廟終於回來了。彼時農歷初一十五，逢年過節前來進香、燒紙、磕頭作揖的信眾，絡繹不絕的熱鬧場景也回來了。