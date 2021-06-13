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絕不再吃番薯葉

原志

不知道從什麽時候開始，過去我們鄉下用來餵豬的番薯葉（或叫地瓜葉），成了很多人餐桌上的新寵；朋友圈裡時不時有人曬出用番薯葉做出的菜肴，還特別說明番薯葉現在有個「蔬菜皇后」的桂冠。

我的一位大學老師來美探親，透過微信告訴我，番薯葉是她女兒家每周必買的菜，說番薯葉不僅能提高免疫力，而且有排毒養顏的功效，多吃可以保持皮膚細膩、延緩衰老，是非常好的健康食品，問我有沒有經常買來吃。我跟老師說，番薯葉在小時候所謂「三年自然災害」時期吃怕了，無論它有多高的營養價值，哪怕可以返老還童，我這一輩子都不想碰了。

老師一直在大學校園工作，那三年饑荒有工資可領、有定量糧票供應而沒有太大影響，所以她沒有切身體會，反而認為我對番薯葉有偏見。還有一個也是農村出身的朋友，也說過他這輩子絕不再吃地瓜和地瓜葉，結果被他城裡出身的小幹部丈母娘批評為忘本。相對於朋友的「忘本」，老師說我「偏見」算是很客氣了。

老家是典型的丘陵地貌，所有的田地都只能種番薯，一年四季的主食也是番薯；夏秋季吃新鮮番薯，冬春季吃番薯乾，還有薯籤或薯米（番薯搓成粗條曬乾後叫薯籤，搓得很細的叫薯米）。正常年景時，番薯葉一般是豬食，或跟番薯藤一起曬乾當柴火。「三年自然災害」時，印象中村裡幾乎沒人養豬，因為人都要吃番薯葉了，豬哪有東西吃呢？有人肯定要問，既然有番薯葉可以吃，為什麽不吃番薯？因為番薯或番薯乾都交公糧了呀。其實公糧年年都要交，只是那兩、三年公糧指標更高。那時候我雖然還小，但生產隊長挨家挨戶動員多交糧的情景，還是記憶猶新。家家戶戶交完公糧，就沒有多少餘量了。

都說巧婦難為無米之炊，那些年對於無糧下鍋的農村主婦們實在太難了。她們只能在番薯葉和薯籤薯米，以及番薯澱粉之間變花樣。比如一鍋稀稀拉拉的薯米湯裡扔進一把番薯葉，湯立刻變得濃稠了。講究點的，把切碎的番薯葉和澱粉鹽一起和成糊狀，再用調羹一勺一勺舀起來丟進沸騰的開水裡，就成了番薯葉丸子。但無論哪種做法，鍋蓋掀開的瞬間，首先鑽進鼻孔的還是泔水煮番薯葉的豬食味道。我不知道現在時髦的番薯葉炒雞蛋、香油醬油糖醋調出來的涼拌番薯葉，還有沒有這種豬食的味道？

記得我第一次吃的番薯葉飯，是母親做的番薯葉薯米糊。剛開始我無論如何不肯吃，滿腦子都是豬們把頭埋進桶子裡大嚼番薯葉發出的「吧唧，吧唧」聲，好像吃了這碗番薯葉糊，自己也成了豬一樣，被母親連哄帶罵嚇唬了一通，才眼淚汪汪地硬吞下去。第一頓吃了，以後也就乖乖就範了，畢竟比餓肚子強；但那令人反胃的土酸味，六十年來始終飄在記憶深處，無論青睞番薯葉者說得天花亂墜，我都堅決不再吃它。

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