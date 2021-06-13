《老照片說故事》大學飯票卡及糧票

復旦大學教工購買飯票定量卡。

「中國 雜交水稻之父」袁隆平 老先生近日以九旬高齡去世，全球為之哀悼，公認他對中國乃至世界水稻生產的傑出貢獻；十四億中國人口現在不用糧票而能基本吃飽米飯，袁隆平功不可沒。中國改革開放十餘年後的一九九○年代初，全國百姓還得憑計畫供應的定量糧票購糧；一九四九年以後的幾十年裡，城鎮居民必須使用「購糧證」，再加上糧票，才能在規定的每月某日（上海是二十六日），去糧食店買足按戶口配給的定額糧。

記得我在上海復旦大學工作時的一九八六年至一九九二年，去教工食堂吃午餐還得使用「復旦大學教工購買飯票定量卡」，印有編號的此卡為彩色硬紙，正面分別標明定量數（從二點五千克到七點五千克不等），「定量卡」三字特別大，彷彿在鄭重提醒用卡者：買飯票可不能隨心所欲。

此卡背面的「注意事項」，口氣則更為嚴肅：一、此卡只限糧食關係或搭伙糧在本校的教工本人使用，不得轉讓，違者沒收；二、憑此卡一次向教工食堂購買，購買數量不得超過定量數；三、此卡請妥善保管，遺失概不補發，破損調換需付工本費每張二角；四、無此卡一律購買議價飯票。

此卡落款單位印著：「民主與法制印刷廠印刷」。大上海的印刷工廠起碼有成百上千吧，復旦大學為何偏偏要挑一個冠名「法制」的，是否意在督促全校教工吃飯也得遵守校規的法制觀念？不得而知。

我至今還留著幾張「定量卡」，因為它們時時勾起我在復旦大學多年就餐的記憶：教工食堂人聲鼎沸，飯菜溢香，大家圍坐長凳，筷勺交錯，吃得津津有味；門口設立的飯票購買處，有專人負責回收此卡，出售飯票；有時瞥見校外人員慕名來吃飯，因無此卡，只得掏出更多的錢購買「議價飯票」，我等復旦教工便平添幾分優越感。

堂堂大學還得使用定量飯票，當時全國居民購糧自然也都得使用糧票。我手頭就有一些這類票證，其分兩種：糧食部印製的「全國通用糧票」，和各省市及軍區印製的「地方糧票」。據記載，全國糧票共有四種面值：半斤、一斤、三斤和五斤。地方糧票的面值大小懸殊：最大者為西藏軍區一九六七年發行的軍用糧票一萬斤，最小者是江蘇省南京市一九六○年發行的一錢糧票（一斤等於一百錢）。以糧票尺寸論，票幅最大者為糧食部一九五七年發行的軍用糧定額支票 ，共四種，均為一百五十厘米長，六十七厘米寬；票幅最小者是浙江省一九七六年發行的十斤糧票，僅長九毫米，寬八毫米，小如兒童指甲。

從外觀來看，舉凡名山大川、工業宏圖、建築景觀等，無不縮龍成寸，咫尺萬里，還有各體書法爭艷鬥芳，加上早已停止流通，物稀為貴，在收藏市場頗受追捧。黑龍省一九五五年發行的一套地方糧票，在二○○○年前後價格即達兩、三千元人民幣，時下已高達幾萬元。這是中國在一九五五年首次發行的地方糧票（也稱「開門票」)；一九六二年版的全國糧票又稱「火車、飛機、輪船專用糧票」，因流通時間最短，市價也很高，二○一○年僅五百元左右，近年已升值為一點八萬元。

中國糧票是中國計畫經濟的產物，也是當時中國農業落後以致糧食短缺的實證，直到一九九三年，全國才停止使用糧票。