《老照片說故事》我的另一位父親

作者公公民國三十七年獲發的批准牙醫執業證書。

看到我公公容文照的幾張在民國二十五年（一九三六年）到三十七年（見圖，一九四八年）間，分別由天津市政府衛生局長、天津市市長簽名發出批准牙醫執業的證書，還有廣東衛生署署長發的執業證書。

先生說，公公是天津牙醫公會的會長、天津市公立齒科醫院的院長。那時他家住在天津法租界義善里，房子有三層，地下是一個很大的私人診所，每天有很多人候診。樓上是住家，他還照顧來投靠他的大舅母、二舅母、二姨母三大家子，共有十幾口人靠他吃飯。

先生說他跟著爸爸走在街上，遇到士兵或警察 ，都會向他們行個禮，因為公公對清貧的人常常免費施醫贈藥，他們常說：「我們付不出錢，只有向你敬個禮！」

日本 投降後，他的日本朋友送他一箱黃金，說要給他鑲牙用，但被他拒絕了，還警告家人不得接受外人任何禮物。三年後國共開戰，一九四八年冬天，他要我先生和大姑離開中國去香港 投奔親戚，當時大姑手上只有毛線球裡面捲著的五美金，一九四九年他帶著我婆婆和小姑也逃到香港。

認識我公公是緣起於參加基督徒團契聚會，聚會地方就在他家隔壁，他的兒子就是我們的團長，我當時五年級，很喜歡跟著這班哥哥姐姐一起參加團契，復活節去山上靈修（當時鰂魚涌的太古水塘），有時去大埔沙田鄉下布道，或去游泳、爬山。無論我們去哪裡，容伯伯也從不缺席，永遠都是微笑地跟在我們後面，是替我們看管書包衣服的老好人，也像是我們的守護神；詩歌班練習、樂隊訓練，他都在旁邊微笑聽著看著，有表演，他絶對是我們的粉絲。

當時他們租住在太古宿舍太富街只有一個小窗戶的房間，並不富裕，容伯伯當時在中環寫字樓做跑街的（office boy），薪水不多，但是非常好客，餅乾、花生是他常常招待我們的小吃。我們這班年輕人常常聚在他家一起禱告、聊天，有一回四個大男生把他家的床坐斷了，那是一張長凳上擱著三塊木板搭的床。

一九六六年我嫁給他兒子，他成為我公公，其實是我多了一個愛我、幫助我的父親。剛結婚，他還要替我去燒洗澡水，嚇得我立刻勸阻。

兒子出生後，公公成了我的好幫手，不論孩子洗澡要搬澡盆、倒水、沖奶、洗奶瓶，他都自告奮勇。當我先生病重住院期間，我清晨六時多把衣服丟進半自動洗衣機就趕去學校上班，公公總是把衣服晾好。吃完晚飯後他常常搶著洗碗，甚至婆婆說他不該做，他總是笑笑然後哼著「我是個罪人蒙恩典」。他這個幫我的習慣，直到我們移民來美國，他九十多歲仍不改。

先生告訴我，公公初從天津逃難到香港時鬱鬱不得志，常喝醉酒，有時醉倒在電車站。自從他信了耶穌，立刻改變了，安貧樂道。他因為英文不好，考不上香港牙醫執照，他寧願做office boy也不願做黑市牙醫。

我們跟公公同住二十七年，有時候他去元朗探望小姑，小姑給他任何好吃的，他一定帶回家給我吃。他退休多年，精神糧食是福音節目，每天一份世界日報，唯一喜歡的是派紅包，凡是到我家的孩子，每個都有紅包收。九十三歲時，公公在夢中蒙主寵召。