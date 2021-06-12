參加一個聚會，聽到一位老者談起上世紀五○年代末、六○年代初他撿拾菸頭的經歷；我也是從那個時代過來的人，當年我所見到廣州街頭有人撿拾菸頭的景象，一下浮了出來。

那時走在街上常會見到撿拾菸頭的人，當年的香菸是沒有濾嘴的，每支吸過的香菸一定會剩下一段菸屁股。這些撿拾菸頭的人，一般衣衫不整甚至衣衫襤褸，他們緩慢低頭走路，眼睛只留意街上的吸菸者，看見地上有菸頭，即彎下腰撿拾。小時候的我很同情他們，所以很留意他們的一舉一動，撿拾者一般並不看其他行人，我認為他們是不想看別人歧視 的眼光，外表裝得好像旁若無人，只顧地上有沒有自己的目標。

拾到菸頭，他們會拿在手中端看，如果菸頭較長，臉上會露出小小的慶幸；有時吸食者剛丟下地，撿拾者即彎下腰撿起，菸頭還冒著煙，即使這樣，他們也絕不會丟下的，只會從這一隻手轉到另一手，避免燙著，掐滅火頭後將菸頭放進口袋或專門準備的袋中。當然也有撿到菸頭後即叼進自己的口中，續抽起來。

這名老者說，他生於舊政權的職員之家，一九四九年十月之前父親逃亡海外，母親作為舊官僚家屬，一人帶著兩個孩子生活，兩兄弟都不足十歲，家庭陷入極度貧困中。為了生計，母親想到一個辦法，就是讓兩個兒子每天沿城市商業發達的旺街，從廣州城東北角走到城西南撿拾菸頭。起初媽媽帶著兒子走，待熟悉了路線後，即由他們兄弟倆獨立完成。相當長的一段時間，他們兩兄弟每天行走近十個小時，中午就在酒樓小食店抓些剩飯剩菜胡亂吃一點，晚上回到家後，將白天走遍全城撿拾到的菸頭，拆開包裝的菸紙，將菸絲集合起來出售，以獲取微薄的收入。

憑我的回憶再翻查歷史，當年廣州香港 等大城市確實有專門收集利用二手菸絲加工成捲菸，再包裝後製作成卷菸出售的行當。當年收集撿拾而來的菸絲按十六兩秤計價，一斤可賣八角錢，重新包裝出售的香菸還取了一個很好聽的名字「百鳥歸巢」，當時售價八分錢一包。因為當年我還小又不會抽菸，並不知道香菸的行情，不過隱約覺得見過有這麼一種簡易包裝、不在正式商店銷售，而是由某些人蹲在街邊用報紙墊在地上擺攤出售的香菸，我想可能就是「百烏歸巢」了。

老者的陳述令人唏噓，好在經過幾十年的奮鬥，他現在成了一個大企業家。