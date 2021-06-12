翻閱辭書和幾個版本的詞典，對「估衣」的解釋是「出售的舊衣服」，唯有新法編排詞典（以詞尾字為關鍵字查閱）解釋為「出售的舊衣服或原料較次、加工較粗的新衣服」。筆者認為後者的解釋更為貼切。英文用「second-hand clothes（on sale）」表達不夠細緻，但基本符合原意。

「估」讀音ㄍㄨ（姑），即估測、評估等意思；而「估衣」的「估」讀音ㄍㄨˋ（故），幾經努力未能找到二者有何關聯，也未找到「估衣」稱謂的緣由。估衣包括七、八成新的舊衣服，或是剛做成的不理想、不合身的「下剪子衣服」，貨源大多來自舊衣店或當鋪，成色很雜，有綾羅綢緞也有各種棉布，款式可能出自不同時代，有的或可相隔幾十年，新舊程度難以辨認。

估衣的經營方式特殊，主要用吆喝做宣傳；雇員每天把所有的貨物拿出來，一件一件吆喝具體價錢，價碼可多達八、九個，但實際上是用暗碼兒（暗砍兒）和行話交易，成交價與吆喝價可有雲泥之別。

乾隆四年（一七三九年），天津南運河出現勞工 登岸買舊衣穿的現象，此後街上成了舊衣服的交易地；還有專門到這裡批購估衣的外地商，逐漸形成號稱「津門商業第一街」的估衣街。估衣街有各種大小商鋪，以經營服裝和綢緞的最多，估衣鋪、估衣攤夾雜在其間。

富有家人到大店鋪訂製新裝，穿剩下或嫌過時的衣服賣給舊衣店，或因家庭變故送進當鋪，成了死當轉給估衣商；拮据人家可選擇在估衣鋪尋找合適的舊衣。道光四年（一八二四年），崔旭在「估衣街竹枝詞」中寫道：「衣裳顛倒半非新，摯領提襟唱賣頻。夏葛冬裝隨意買，不知初製是何人。」就是估衣商經營活動的寫照。

同治四年（一八六五年），李慈銘在「越縵堂日記」中描寫估衣街：「廊舍整潔不足二里，但繁華的程度不亞於蘇州西門。」

北京 的估衣鋪主要集中在前門外大柵欄、天橋和崇文門外花市一帶。一夥人圍著估衣攤主聽吆喝是街面上常見的景象，特別是在各種廟會期間不少估衣商設置攤點，反覆吆喝引來眾人駐足圍觀；有人可能選擇買下一、兩件，有人純粹是來欣賞過程的。

上世紀五、六○年代，表演藝術家郭全寶和郭啟儒合說的相聲「賣估衣」，表演得活靈活現；除了學天津估衣、北京估衣的吆喝聲，還分別用河北樂亭縣、山東和上海等地方言吆喝，誇張又詼諧地還原當年不同地方估衣攤商叫賣的情景。

電視劇「鐵齒銅牙紀曉嵐」中有這樣一幕，乾隆與和珅帶著滿身腥味從魚店裡出來，乾隆說：「這衣服怎麼能穿？」和坤用手指著一家商號的門面說：「那邊有個估衣鋪。」末代皇帝愛新覺羅．溥儀在「我的前半生」中，提到張勳丁復辟時說：「老北京人回憶當時街上的情況，那天早晨員警忽然讓各戶懸掛龍旗（筆者按：清末北洋海軍的軍旗），居民們措手不及，只得用紙糊的旗子來應付。接著，幾年沒看見的清朝袍褂在街上出現了，一個個好像從棺材裡面跑出來的人，這時前門外有些鋪子的生意也興隆起來。一種是成衣鋪趕製龍旗，一種是估衣鋪的清朝袍褂成了剛封了官的遺老們，爭相購買的暢銷貨。」

有道是，敲鑼賣糖各做一行，估衣行是順應社會形勢出現、一種調劑民間生活的經商模式，幾乎遍及大江南北。反映清末民初社會形勢的電視劇「走西口」中，就有主人公開辦估衣铺的故事；蘇州昆山縣保存的「昆山縣估衣業職工會執行委員證章」，足以說明民國時期昆山老縣城估衣業的歷史。

隨著社會的發展，存在二百多年的估衣行於上世紀五○年代退出歷史舞台。