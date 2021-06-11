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未曾見過的父親照片

巴爾虎蜜兒
作者未曾見過的爸爸年輕照片。
作者未曾見過的爸爸年輕照片。

二○一六年 、在我滿五十歲後幾天，天津堂姊到台灣退輔會登記尋找我們，留下些許尋找爸爸的資料，於是戲劇性展開我家的奇航。一開始接到在退輔會來電查詢，我罵了退輔會的承辦小姐三次：「活見鬼了，我爹在家鄉是獨生子。」隔天，我直接帶著媽媽去退輔會，看見承辦員送上短短幾個字與附上一張影印的黑白照片，我還在震驚中，母親已一把鼻涕一把淚；我依著電話聯繫上「堂姊」，聽著她訴說爸爸的年輕過往。

回到家，反覆看著黑白影印照片，看著我從未見過爸爸的十幾、二十歲照片。爸爸與媽媽結婚時，爸爸已經快四十五歲，母親說她也沒見過爸爸年輕時的照片，但是眉宇之間就是爸爸。黑白照中，爸爸著西裝、腳上踩著英國尖頭皮鞋，而二○一三年辭世的叔叔，穿著居然跟弟弟小學時一樣；我的好友們看見照片都說，我家族以前真的是有錢人家，而跟父親在大連的親人加上Wechat聯繫，才明白爸爸有著顯赫家世背景。

原來爺爺是該鎮最大地主，爸爸是二少，不是獨子；只是爺爺遭逢文革、財產充公，姑姑受不了跪地遊街，選擇吞金自殺。至於另一張翻拍的照片，年長者應該是曾祖父（清朝大學士），一如媽媽對著剛相認的天津堂姊說：「老公真的沒騙我，他以前真的是有錢人的孩子。」

得知父親一生的足跡是：大連瓦房店、天津、金門、台灣。二○一七年我帶爸爸的照片回家──他離開七十八年的大連瓦房店，之後到天津拜訪嬸嬸，替爸爸走過人生驛站。而原來我喜歡特殊香料，也是因為祖先；我的祖先來自美麗的呼倫貝爾，或許有一天，我會去逐夢，為爸爸再走一遭。

坐者應該是作者曾祖父，站立者是四大爺。
坐者應該是作者曾祖父，站立者是四大爺。

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