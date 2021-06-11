去年因著美國總統大選 ，平時朋友們一起議論政局時隨口說：「太左了。」有一天，就讀高中的孩子突然問：「媽媽，什麼是左，什麼是右？」我一愣，但很快明白他在問什麼。我像他這麼大時，也想過類似問題。

上世紀八○年代，中國 曾經有過一段思想解放、文化繁榮的局面，緊接著就是「清除精神污染」和「反對資產階級自由化」兩場運動。這是文革以後，又一次左傾路線占主導地位。

那天學校大門口，教導主任把關，挨個檢查學生的髮型。女生清湯掛麵的披肩髮，要求紮成馬尾或者編成麻花辮，不許披頭散髮進校園；如果頭髮自然卷，老師要求回家剪短，無論男女，對燙髮零容忍，統統剪去，只允許保留直髮的部分；男生一律推平頭，鬢角劉海過長的，勒令立馬回家理髮。發落完畢，只有一半學生進教室，空蕩蕩的課堂，充滿緊張壓抑的氣氛。對於突如其來的變化，任課老師也無所適從，從他們的語氣中，我們能感到無奈、迷茫和妥協，當天只複習，沒講新課。

放學前，班主任老師宣布，學校鄭重規定，明天開始一律禁止穿牛仔褲，有教導主任檢查，穿牛仔褲的同學一定要換褲子，否則不允許進校園；而且喇叭褲、緊身褲、奇裝異服更不許穿。這一宣布，像一滴水滴進滾油裡，同學們問為什麼？班主任嚴厲地掃視一下全班，留給我們一個莊重的背影，沒有回答就走了。

第二天，一個向來漫不經心的同學穿著牛仔褲，在校門口被教導主任嚴肅批評，立馬打道回府換褲子；還有個性子硬的同學偏偏穿著喇叭褲衝進校園，被教導主任逮住，押到校門口，用剪刀剪去喇叭褲管，勒令站半小時示眾。

班級裡總有幾個人特別會別政治苗頭的，善於察言觀色、見風使舵。他們人前背後譏笑頭髮自然卷的同學，嘲諷愛穿牛仔褲的同學，「慷慨」給人扣帽子——資產階級。還有一撥人看熱鬧不嫌事大，跟著添油加醋，兩頭挑撥讓班級裡人際關係變得詭譎。

牛仔褲結實耐磨，經得起拉拽，非常適合好動的青少年，愛穿牛仔褲怎麼是缺點？我們不解學校突然襲擊式的糾正，學生的髮型衣著跟資產階級有關係嗎？因此班幹部們決定召開主題班會，公開討論，邀請班主任老師參加。

我們的班主任是政治課老師，他一上來先給大家分析當前政治形勢：黨和國家領導人反對資產階級自由化，態度是堅決的，不講菩薩心腸，而是用霹靂手段，杜絕資產階級那一套自由散漫、腐化墮落的生活方式。一番話，像點燃火藥的引信，全班同學炸了。

「建立新中國，是無產階級的勝利。文革中，割資本主義尾巴，鎮壓反革命，如今中國還有資產階級嗎？我們沒有土地、工廠，連住房都是國家分配的，相信大家都是無產階級，我們反對的資產階級在中國根本不存在，我們到底反對什麼？」

「反對自由化？匈牙利愛國詩人，英雄詩人說，生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。既然革命詩人高度讚頌自由，為了自由，甚至拋棄生命和愛情，說明生命和愛情都建立在自由的基礎上，為什麼我們不能擁有自由？」

「是的，自由是相對的自由，我們並不要求絕對的自由，根據自己的喜好選擇髮型，難道就是自由散漫？髮型自由會損害國家利益嗎？牛仔褲如果是奇裝異服，那麼女生穿的連衣裙算什麼？牛仔褲是美國勞動人民常穿的服裝，方便勞動，我們穿牛仔褲上學，怎麼就是腐化墮落呢？」

「牛仔褲是從西方傳到中國的，西裝也是西方的衣服，電視上國家領導人可以穿西裝，為什麼我們不可以穿牛仔褲？我們穿牛仔褲圖的是舒服、耐磨；國家領導人穿西裝，看著瀟灑、得體，怎麼是盲目模仿西方生活方式？難道西方的一定不好？內燃機、燈泡、汽車等都來自西方，也要禁止使用？」

至今回憶起火藥味十足的班會，我還會熱血沸騰，曾經年少的我們真敢說。班主任老師用最大的耐心跟我們解釋，可是道理說不通，最後告訴大家，理解要執行，不理解也要執行，這是中央的精神。

最近我讀到滿妹寫的「思念依然無盡——回憶父親胡耀邦」，其中一段說：「鄧小平認為這幾年來，一直存在資產階級自由化思潮，但反對不力。這是胡耀邦同志的重大失誤。」迫於形勢，胡耀邦給鄧小平寫了一封信「向小平同志交心」，請求免去總書記的職務。一九八七年一月十六日，鄧小平主持中央政治局擴大會議，會上接受胡耀邦辭職，一致推舉趙紫陽代理當中央總書記。

之後，中央在半年的時間裡先後三次下發中央文件，向全黨通報胡耀邦的錯誤和他的檢討。我們學校的剪頭髮剪喇叭褲正逢其時，黨內左右之爭，稍有風吹草動，波及每個小老百姓。

一九八九年四月十五日胡耀邦逝世，四月十七日北大學生遊行，五月趙紫陽淚灑天安門 ，一直到發生天安門「六四」事件，恰好貫穿我們的高中時代。學生運動後，當年所有大學縮減招生，每個被大學錄取的學生，都有一點劫後重生的驚懼，從此低頭讀書，不談政治。

若干年後，我輾轉見到一張班主任的照片，他穿著牛仔褲、Ｔ恤衫、戴著墨鏡和女兒並肩站在林肯紀念堂前合影；他女兒長髮披肩，一身洋裝。

哈哈，真為我的老師高興，他跟著時代潮流向前，只要進步，總是好的。