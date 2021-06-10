《老照片說故事》馬扎上的祝福

作者在六十大壽時收到兒子送的紅木嵌銀馬扎。

用來坐著小憩的馬扎子，在不同地方有不同的叫法；在濟南市叫杌撐子，在青州一帶叫交叉子，在濰坊又叫馬扎子。二十五年前，兒子們為了給我慶祝六十大壽，在禮物中，一個紅木嵌銀的馬扎子特別搶眼。我拿在手裡，感到沉甸甸的，肯定是紅木的無異，因為一般木材沒有這樣的手感。

仔細一看，整個馬扎的木構件都油漆得光亮生輝，古色古香。馬扎上的黃銅構件也都是鋥明閃亮。馬扎頂層兩側的面板上，中間分別用銀絲嵌著雙鈎體的福、壽二字，面板兩端各用銀絲嵌著一隻美麗的蝙蝠，四隻蝙蝠的眼睛，都被誇大成了壽桃和銅錢狀。整個面板上的文字和圖畫，連串起來便是福祿壽喜、福壽雙全的意思。

馬扎坐面用的是手工編織的厚實布料，上邊編織著黑白相間的漂亮菱形圖案，生日前兒子送我這個馬扎，我自然是心生喜歡，愛不釋手。濰坊嵌銀工藝全國獨此一家，別無分號。

嵌銀馬扎既是日常生活用具，輕便舒適，攜帶方便，老年人常常在不同場合下坐著小憩；它又是享譽海外的工藝品，兒子給我買這個馬扎，盛載著父子間的濃濃親情。

隨著年齡的增長，我已進入耄耋之年，夏日在院裡乘涼，冬天在院裡曬太陽，都需要坐馬扎；但是我很少坐兒子送的這個馬扎，一是因為家中有普通馬扎可坐，二是我把兒子送的馬扎完全當成了工藝品，擺放在博古架下面，隔三差五地拿起來端詳一番上面的圖案和吉祥文字，然後擦掉少有的灰塵，再放回原處。正因為如此，二十多年前的馬扎，看起來仍然和新的一樣。