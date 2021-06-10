「噹噹吃海貨，不算不會過」是天津人的一句老話，說是海產品上市的時候，把家裡值錢的東西拿到當鋪典當，換回錢買魚蝦吃。奶奶告訴我，也就是那麼一說，誰饞得連日子也不過了？但能想像得到天津人吃海鮮不管不顧的氣勢。但我的童年沒吃過黃花魚、海螃蟹，只吃過麻蛤。

文革開始，學校不招生 ，我天天跟小夥伴在怡安街副食店門口玩。深秋的一天，突然開來一輛大卡車，擋板一打開，嘩啦啦落地上一堆圓滾滾的泥球，我還以為是土豆呢。

「麻蛤——」反應快的夥伴喊了一嗓子，大家一哄而散邊喊邊往家跑：「賣麻蛤啦——賣麻蛤啦——」從大街喊到胡同，從胡同喊到大雜院。大人、孩子立刻拿著臉盆趕到副食店排隊。

麻蛤都帶著泥沙，堆在水泥地上，我們湊近了看：有的張開貝殼，露出杏紅的嫩肉，有的一動就滾落下來。售貨員孫大姨人高力大，兩手握著一把大鐵鍁，一鍁一鍁地鏟著賣，不上秤，一大鐵鍁就是一盆，才幾毛錢。遇小孩兒一個人端著盆來買，她還多鏟幾個擱上；看著小孩端著一盆麻蛤晃晃蕩蕩走路的樣子，她笑了，就好像看到自己的孩子。

只要賣麻蛤，大街就跟過年一樣熱鬧。那時，肉要本兒（副食本），魚要本兒，還得到春節，就麻蛤不要本兒，人們也就這麼點可放開吃的葷腥了。

人們端著麻蛤，扭臉兒就在街上的自來水龍頭跟前排隊等沖洗；那時整條街就一個自來水龍頭。麻蛤要是洗不淨，吃著牙磣。把盆往水龍頭下一放，開大水流，嘩嘩的，雙手使勁翻動麻蛤，然後撩起盆的一邊倒出泥水。這時候，就怕遇見居委會王奶奶，她準會說：「差不多得了，這得浪費多少水呀！」人們都笑著低頭不語，照洗不誤。

焯麻蛤時，火候不好掌握。我媽等水開了下兩碗麻蛤，等水再開了，見有張嘴兒的就馬上撈；不張嘴兒的撈上來後單獨放一起，用硬幣撬；實在不行的，就用鏟子撬。焯麻蛤的熱湯汁沾到手背上特別刺癢，還愈撓愈癢。

一盆麻蛤能剝滿滿一大碗肉，我媽撥出一小碟，拍了薑蒜，倒上醋拌一拌讓我們嘗鮮；我爸從不喝酒，也捨不得多吃，就嘗幾個。剩下的全剁碎，留著包餃子、蒸包子，不論摻上韭菜、白菜、旱蘿蔔都好吃。一頓吃不完，隔天煎著吃更香，用麻蛤西紅柿打滷的撈麵，愈吃愈想吃。

從秋天開始到春節前，能買到好多次麻蛤，有時候這周剛買過，下周又賣了。一吃就是十幾年，我初中畢業參加了工作，中午帶飯，幾位同事不約而同都帶了麻蛤餡餃子是常事。

現在魚蝦蟹貝隨時可買，不再有人像過去那樣靠吃麻蛤解饞了；我也是心血來潮才偶爾買點，換個口味。無論做得如何精緻，總覺得不如我小時候的好吃。