在私塾出身的父親引領下，我三歲開始習毛筆字，先是正楷次是行書，最後草書。

父親要求嚴格，強調力透紙背，換言之，握筆要緊、下筆用勁；至今記憶猶新，每當臨帖時，父親總是手執一卷，徘徊室內朗誦，固然是在欣賞那些古文，但更兼顧我的動作。他曾多次到我的背後，迅速把筆桿往上一抽，一開始常常弄得我一掌墨汁，我還會被斥責，從此時時自我警惕。

父親不是作家，但很喜歡投稿，抗戰期間在重慶時，不僅服務單位的廠訊約稿，文章還常常披露於各大報紙。他的筆名先是「風仁」，後來竟索性改為「瘋人」，隱喻其之評論時事或人物乃瘋人瘋語，不足認真，可是卻很合乎大眾胃口。

那時我大約六歲，由於父親的草稿盡是些龍飛鳳舞的草書，我小小年紀便成了文抄公。父親對我的獎勵以件計酬，每刊出一篇，給一點買糖果的零角子，兩、三次之後，撲滿搖晃倒能錚錚作響，也讓我食髓知味，不停地催促父親投稿。

抗戰勝利後回南京，我依然透過父親的投稿得到不少零用錢，不過有一個意外財源影響我至深，奠定我的自信心。父親為了訓練我，每周六早上帶著我擺攤「代書」，我是主角父親輔佐，地點在中華門外中華路上火紅的清真館「馬祥興」大門外側；因為流散外地的鄉親很多，加上當時太多文盲，所以求助者絡繹不絕。母親常說，四個早上加起來，比父親在兵工廠做工的月薪還多。

我們習慣是正午十二時收攤，母親帶著弟弟前來會合，在「馬祥興」大快朵頤一番；餐畢，母親必定沿街去找南京出名的「熟切」擔子，買一大包滷味回家。父親則帶著我逍遙，不是泡澡堂子，就是上茶館聽說書。至於我的工錢是總額的百分之五，乍聞很少，但也足夠買課本文具零嘴和租小人書。

播遷到台灣 時，父親礙於言論約束，從此封筆。對我而言，不啻斷了一條財路，不過失之東隅收之桑榆，每逢春節，我們提前半個月在眷村附近的西甲 菜場前擺攤現寫現賣春聯；此外還遠赴岡山左營和鳳山，生意都很好。為免過於疲勞，兩人輪番上陣，至於我的所得，仍然依循成規。

在中學六年裡，出現兩個掙錢機會；初二暑假剛開始，高雄五福四路一間寫字樓登報聘請兩名臨時謄寫員，記憶中有二十餘人應徵，除我之外盡是成年人，主持人看我個子矮小又稚嫩，立即笑嘻嘻對我說：「小朋友，跑錯地方了吧？趕快回家去！」說完半扶半推要送走我，我不服氣跟他理論，他震驚之餘讓我一試。他以口頭唸兩遍柳宗元的「江雪」作為範本，限時十分鐘。

因為許多唐詩早都印在我腦海裡，對此滾瓜爛熟的二十個字，振筆一氣呵成，用時不到五分鐘，交個頭卷。約莫半小時，宣布錄用姓名，第一個就是我。在那裡寫了兩個月的小楷，賺到初三兩學期的學雜費；老闆每天下午還贈送一根枝仔冰。

高一暑假，區公所招考臨時文書，我順利入選，高二兩學期的費用也有了著落；不僅如此，在結束時，課長特別約談，有意把我納入正式編制。在我整個以毛筆字賺錢的過程中，精采的收尾是大學四年，因為替軍訓教官寫大楷教材，解決了漫長四年的伙食費，尤其不用父親辛苦錢，感覺飯特別香。

如今回味，雖然津津於往事，但我已不再引以為傲，因為恍悟自己一直是在跟隨前人的足跡，未能發揮自己的潛能，獨創一格。