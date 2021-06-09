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遊船河

陳燦富

「遊船河」是廣東嶺南某些地方的方言土話，意思是指在河上划船閒遊。七○年代上半葉，夏日時節，天氣漸熱。我跟父親去小圩，正要走過橫跨小河兩岸的那條石橋，忽聞河上有人與我父親打招呼；抬起頭望去，四十歲左右的王叔划船逆流而上，後面晃蕩一道白色水花。

本地一百多年前形成小圩，三○年代初，由當地華僑華人和僑眷僑屬合力重建小圩。小圩大多是二至三層帶騎樓的樓房，呈長方形排列，中間有專供商販擺賣商品的市場空地，人們在小圩做農產品買賣。由村子去小圩三里路遠，之間隔著這條寬約三十米的小河，村人趕圩繞路步行至少花費半小時以上，不想花時間的村人，就花錢坐小船過河。

小船原由住在小圩的王姓人家擁有，一代接一代傳下來；划船帶人過渡，收入不高，養家餬口勉勉強強。一九五三年下半年至一九五六年底，中國對農業、手工業、資本主義工商業進行社會主義改造，從此作為集體工的王叔，默默地承攬划船過渡的勞動。

六○年代初，本地父老鄉親合力籌錢建成簡易石橋，從此村人來往小圩不用坐船過河，於是，更多時候王叔協助公家機構運載化肥去下游村子，也會划船清除河裡垃圾。

王叔與父親年紀差不多，兩人相當熟絡。兩人笑談幾句後，王叔划船靠近河邊，拿起船艙的一條草魚說：「下游有個好朋友，用網攔到幾條魚，他送我兩條草魚，借花敬佛，轉送你們一條魚。」

我沒有接草魚，盯著王叔的小船，轉頭望著父親說：「爸爸，我沒坐過船呢。」未待父親說話，王叔哈哈笑著說：「坐船於王叔而言，還不是最容易的事嗎，上船吧。」

坐在小船，王叔划動小船在河上慢行。小船在河面晃悠，安安靜靜。這是我第一次坐船，心內既緊張也激動。所以我兩手攥緊船邊，一動不敢動。王叔問：「高興嗎？」我用力點點頭。王叔看著我動作，寬慰我說：「開心就好了。有王叔划船，有你爸爸保護，不怕掉進河裡。小孩子從小學會勇敢，大膽些，對不對？」

小船划向上游小圩，途中望見河邊站著兩個比我大一些的男孩子，他們舉起雙手叫嚷說：「遊船河囉，遊船河囉。」

我疑惑地問：「什麼叫遊船河？」王叔說：「王叔現在帶你在河中遊一遍，就叫遊船河。」我撓撓頭皮說：「王叔，能叫上兩個哥哥遊船河嗎？」我父親不好意思地說：「王叔帶你遊船河破例了，還有這樣那樣要求，豈不是過分了？」王叔擺擺手，反倒豎起大拇指讚我說：「孩子小小年紀，能周全替他人著想，難得可貴。」他停船招呼兩個男孩坐上船。

到了九○年代中葉，王叔成了「老先生」。由於河上游違規建有幾家小工廠，不良老闆偷排污水，造成小圩往下一截河段混濁不堪，垃圾遍布，臭氣熏天。

某天，我由工作的城市返到小圩，老先生陪我順著河邊慢行，河邊停泊那條棄用多年的殘破小船；他指指「黑水河」痛惜地嘆氣說：「無良人作無良事，不安本分賺昧心錢，終究害人害己害子孫！」我也嘆息說：「如果有機會，再遊船河多好！」

流年似水，由於受疫情影響，唐人街茶樓搬到戶外經營，近日難得約上三五好友飲茶聚會；讓我喜出望外的是，巧遇年近九旬的王老先生。原來多年前，老先生由大兒子媳婦申請來美國頤養天年。

與老先生重提遊船河，他淡淡一笑說：「小河經過治理環境污染，河水恢復清澈。幾年前大兒子替我買了一條小船，我每年回到小圩住上兩個月。夏日雨水多，在細雨中遊船河，運動一下，舒筋活絡，很開心。」

雨中同舟遊船河猶似昨日，我說：「老先生何時回鄉，可否提前通知我，一起再去遊船河？」老先生伸出左臂與我右臂輕碰一下，期待地說：「等到疫情過去了，就抽時間回去小圩，在小河來一次遊船河。」

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