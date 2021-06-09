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「望鄉」與精神污染

璽淳

一九八三年，我剛上初中。周末好朋友約我看電影，我正著迷讀小說「簡愛」，沒心思去。好朋友說：「是日本電影『望鄉』，裡面的女演員栗原小卷漂亮極了，田中絹代也是日本國寶級的演員，『望鄉』在柏林電影節獲銀熊獎呢，不去會後悔的。」

好朋友的鼓動很有效，我放下書跟她去電影院，全場黑壓壓的一片。這是我第一次看日本電影，栗原小卷優雅甜美，尤其是她的衣裙，讓剛懂得愛美的我羨慕不已；但最打動我的，是田中絹代扮演的阿崎婆，卑微、善良，當看到她在裝飾一新的房間蹦跳又撲倒大笑，歡快地像個小女孩，我卻想哭。

回家後，媽媽臉色陰沉問我：「妳跟誰看電影，看什麼電影？」我如實相告，媽媽怒說：「電影是講妓女的，妳小小年紀不可以看！」我耐心解釋：「電影是經過刪減的，很多中學生都在看，裡面沒有黃色鏡頭，主要是講阿崎婆的悲慘遭遇。」媽媽更火大：「妳懂什麼黃色鏡頭？誰信裡面沒有裸露鏡頭？小小年紀不學好！妓女的電影都敢看？妳嚴重被精神污染了，進屋閉門思過！」

聽著怪嚇人的，看一場電影就被污染？我乖乖溜進屋，不敢出聲。我努力思過，可是腦子裡浮現著栗原小卷善解人意的笑；阿崎婆悲酸的笑；娼寮老闆看到美軍湧進來，財迷心竅的笑……我努力回憶少兒不宜鏡頭，自問卻不能自答。

當時，我是班級裡圖書管理員，替同學們去圖書館借書和還書，有一天圖書館的老師問：「周五放學後，妳能來幫忙搬書嗎？」漸漸我發現搬走的書，多數是西方文學作品，比如「紅與黑」、「茶花女」、「苔絲姑娘」、「包法利夫人」……我下意識地猜這些書都屬於精神污染，以後不會借給學生看了。

巴金的「家」、「春」、「秋」也搬走了，我不解地問老師：「巴金是革命作家，他的激流三部曲怎麼也不許看呢？」老師定定地看著我，斟酌回答：「因為裡面描寫愛情。」

經過圖書館老師和我一番辛苦搬運，汗流滿面之後，書架上剩下能借閱的書只有三類，童話和寓言、革命書籍、蘇聯文學。

在家長和學校的監督下，我們這撥中學生乖乖捧著童話寓言書尋找童心，可惜這類書太不禁讀，而革命書籍千篇一律，同學們無奈，紛紛捧起蘇聯的大部頭小說，奮力啃「戰爭與和平」、「安娜卡列尼娜」；一邊啃，一邊納悶書裡不僅有愛情故事，還有三角戀、婚外戀、私生女，這不算精神污染？

青春期的學生，狂啃一頓蘇聯文學以後，腦筋像突然開了竅，愛情成為我們最關注的話題。作為圖書管理員，我珍藏著那本「簡愛」，班級裡幾乎每人輪著看了一遍，如癡如醉。有同學說：「簡愛追求愛情的平等，打破階級區隔，是革命的，明明是左派呀，此書不應該被禁止。」如果愛情真是精神污染，我們全都中毒了，而且是深度的。

政治的左傾，清除精神污染，好像文革的迴光返照，亂過一陣又恢復平靜，初中畢業前，我又幫著老師把那些書搬回架上。

來到美國後閱讀文獻，才知道巴金曾經撰文為「望鄉」辯護，公開支持引進優秀的海外電影，解放思想，這跟當時的政治左傾相逆， 巴老因言獲罪，本人連同他的激流三部曲一起被打入冷宮。三年後，黨內糾正左傾路線，恢復巴老的政治待遇，順便把他晚年的著作「隨想錄」抬到不可思議的高度。

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