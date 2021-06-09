《老照片說故事》我們脫產成輔導員

作者八人拍照紀念脫產參加革命。

一九五二年春，我進入高三最後一學期，這時中國 開展知識分子思想改造運動；先是老師暑假集中到靈隱學習和交代個人歷史，當時杭州的青年團領導覺得高中學生也應投入思想改造運動，決定先在杭高試點。

學校按上級指示為運動做好準備，決定抽調八名學生幹部當政治輔導員。開學後兩周，黨支部青年委員馬梅初老師找我們八人談話，宣布黨支部的決定。

我們七男一女都是積極分子，當天就辦理相關手續，立馬身分由學生變成教工，七個男生集中住一間宿舍，全到教工食堂上竈，和老師們一起吃飯。我們事事感到新鮮，心情振奮。過幾天，開會時說起學校成立教師工會，馬老師說，工會是工人階級的組織，他可以介紹我們加入，我們一聽可以成為工人階級的一員，立即辦理申請手續。

過了一周，我們八人覺得應該拍一張照片紀念我們脫產參加革命，於是一起到城裡有名的「慧光照相館」留影。後排右一是孫寧惠，高一和我同班，是解放後學校的第一個學生黨員。我在前排左一，眼鏡斷裂用膠布纏住架在鼻梁上。照片裡的沈大椿（後左一）、周啟定（後左二）、 郎介中（前右一）和我都是杭初先後同學。

當時安排學生每周有幾個下午投入運動，也就是聽報告、學文件、開討論會。說是思想改造，學生們也談不出什麽大問題，頂多就是生活自由散漫，個別有談戀愛苗頭，班幹部就把這些現象當作要批判的問題。

很快臨近暑假，團市委決定把杭高和惠蘭中學的高三畢業生集中，進行思想改造運動，我們這些輔導員全力投入。後來在惠蘭的學生裡發現一人曾參加青年軍，成為這次運動的大發現。那個學生年紀不大，是他自己透露的，也不在乎有這段歷史，自認當時家庭困難，當兵可以解決吃飯問題。後來組織也沒有對他怎麽樣，集訓不久就結束了。

之後圖市委認為學生還是以正面教育 為主，不進行集中思想改造，我們八個輔導員就顯得多餘了；團市委決定，把我們調到其他學校，加強團的工作，我被調到私立中文中學擔任團委書記。宗文中學有兩百多年的歷史，前身是清朝的書院，除了團委的工作，還安排我給初一教幾節政治課，我不久前還是高三學生，一下子成了初中老師。

杭高的同班同學也有不少變化，薛達（前排右二）回到杭高任教，卞君正（後排右二）入了復旦。