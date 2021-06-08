《老照片說故事》父親的結婚照

作者父親的結婚照（左圖），及父子兩人出遊照（右圖）。

每年父親節來臨，我都會接到兒子女兒還有孫子打來的電話，祝我節日快樂；若是在他們的休息日，會邀約一起去吃個團圓飯。

每當這個時節我也會懷念起父親，雖然他離開我們已經二十年了，每年到父親節時我總會翻開家庭相冊，看看父親的身影，回憶一些照片中述說的故事。

其中一張他結婚時的單身照，是我最喜歡的父親形象之一；照片上父親右手執著黑色禮帽，左手握著白手套，身著燕尾服配條紋西褲，腳蹬烏亮的黑皮鞋，落落大方的英氣中，顯得平和卻不失自信。在這大喜的日子裡，他還是保持著一貫的平靜，反映了父親人格特徵的一面。

父親出身貧寒，祖父是宗教人士，一共有六個子女，父親是最小的一個；六歲時祖母染疾重病，丟下幼子撒手而去；從此父親就跟隨著疼愛他的二姊、也就是我的二姑媽生活，是她一手把父親帶大。

過早經歷了人生的悲痛，造成父親沉默嚴肅、自立自強的個性。

父親一直把二姊當作母親，他們的手足之情形同母子之愛；父親回憶年幼時，姑媽靠手工縫紉養家，父親放學回家就坐在姑媽身旁，她在手中穿梭引針，父親坐在一旁默默做功課，在清苦的生活中相依為命。

父親中學時考入當時上海的名校民立中學，畢業後為了及早自立，報考中華郵政 和中國鐵道求職，結果被兩家同時錄取。在聽取了姊夫，也就是我二姑爹的意見，認為郵局的職業是鐵飯碗，比較適合父親的個性。

一席話決定了父親的一生，他一腳踏入郵局直到退休 告別，終身服務於中華郵 政。父親在求職考試中，因英語成績特出，所以就職第一天就進了位於四川路橋畔的上海郵政總局大樓上班。

他從一名普通的郵務員做起，一直到四十年後成為上海郵政財務總裁的助手，在上海郵政總局度過了人生的全部職業生涯。

上海郵政總局大樓矗立在蘇州河畔，高五層，正面有巍峨的鐘塔，在上世紀初由英國人所設計建造，在當時的遠東是幢著名的建築；如今是上海市的優秀歷史建築，一九九六年定為全國重點文物保護單位。

到了而立之年，父親在二姊夫的引薦下與我母親結婚；這門親事門不當戶不對，母親是位大家閨秀，家有九個兄弟姊妹，外公有二房太太，是個殷實的大家庭。而父親這邊是普通的平民之家，能成就這門親事，在於女方看中的是父親的人品。

端看著這張父親結婚時的照片，應是他展開人生的又一篇章之時，但他還是一貫地平穩踏實。另一張照片是一九九七年，我回國探親，與父親同遊安徽滁州瑯琊山國家森林公園時所攝，時年父親八十又八高齡。