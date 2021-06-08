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郵簡的回憶

宜駬

四十多年前的父親節，我在親友的送別下搭上華航班機自台北到洛杉磯，機上許多大學畢業的男女青年，大家都是趕到各大學秋季班報到的留學生，對未來充滿了期待；我孤身一人帶著兩件行李到遙遠且陌生的環境去求學，對剛退伍的男生來說真正是踏上人生的新征途。

自洛杉磯轉機到德州，下機後有學長來接，因為來校較早，學校宿舍尚未開放。幸好有學長招呼，在校外的公寓住了一晚。學長很熱心，還帶我到校園各處看看，當然免不了到校園的郵局去租信箱，並購買郵票及郵簡。

郵局裡櫃台的玻璃墊下及牆上擺放著各國的郵票及首日封，郵局的工作人員說，那是已畢業的外國學生送給她的紀念品。她如同珍寶般地收集起來，還能娓娓道來是哪個畢業生送的、現況如何等。我問她如何給國外寫信，她非常仔細地告訴我國際郵票和郵筒的價格。

那是我第一次拿到郵簡，是一張已印上越洋郵票的信封，如一張信紙大小，設計折三疊，正面是郵票及信封。寫上收寄件人姓名及地址；反面空白處寫信，背面還有三分之一信纸大小的空白也可以寫信，寫完了，摺好自黏膠封口。那時郵簡較國外航空郵票便宜幾美分，對我們這些沒有收入的留學生來說，當省則省。但是郵簡只能寫信，無法寄任何文件或照片；優點是不必備信封、信紙，一張郵簡，家信就一氣呵成。

在那個年代裡沒有伊媚兒，聯絡只有靠電話及寫信；學校宿舍裡的電話無法打國際長途，校園內投幣式公用電話不但要自備零錢，還須排隊等待，手機更尚未問世，所以和家裡聯絡以通信方式居多。寫一封信約一周才能寄到家裡，等待家裡來信也是一周，因此一個月內收到兩封家信算是很幸運的事。我嘗盡望穿秋水的滋味，也見證了家書抵萬金的可貴。感謝兩地的郵政單位，雖說一紙鄉書來萬里，來信及去信卻從未遺失過。

每周五下午下課後，本地生興高采烈地整理行李準備回家，我則快跑到郵局查看信箱有無驚喜。接著展開郵簡寫家信，那時給家裡寫信除報平安外，還介紹學校的生活、課業的情況、餐廳的伙食和教授及同學相處的情形等。

一封郵簡前後寫滿費時兩小時。郵簡是解鄉愁的良方，把思念親人及鄉土的情感都寄託在薄薄的郵簡上。我畢業後，用郵簡的次數少了，寫信及打電話的次數相對增加，仍維持一周一信，過年過節再打電話。

時代變遷，越洋聯繫也日新月異，先是用傳真機，接著用伊媚兒，現在用Line通話或留言；没有時間差地和在遠方的親友聯繫，再沒有凝思落筆、封緘郵寄、期盼回信的動作與反應；但是人性是無法用簡單的數學對比方式推算的，通訊科技的進步卻使得人與人之間的距離更遙遠。

洛杉磯 留學生 德州

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