七○年代教育 界有個口號「培養又紅又專的接班人」，那時全國大中小學都在倡導「學工學農」；學校除了正常的教學，還常常組織學生到田間地頭、到工廠的流水線上去，參加各種名目的勞動鍛鍊。

一九七四年，我正在上初二，所在天津鐵路一中要組織全年級同學進行「學工」勞動；具體內容是到天津列車段當列車員，鐵路行話叫「跑車」。得知這一消息，同學們都非常興奮，當時我們年齡尚小，基本沒出過遠門，也沒怎麽坐過火車。在班級會上，老師宣布每個同學的分組跑車情況。

當時有天津—佳木斯、天津—上海、天津—廣州等長途列車，也有天津—德州 、天津—涉縣的短途慢車。我的心在怦怦跳，恨不得被分配到長途列車，藉此遊山玩水。可最後我被分配在天津到德州的慢車名單。

第二天，我們這些學生列車員上崗了。天津到德州這趟車是早晨六時多從天津站始發，我以為列車員像普通的上班族一樣，每個人從家出發，提前半個小時到崗就行了。非也！全體乘務人員要前一天晚上住在列車段的行車公寓，早晨四時多就要起床，之後列隊由派班室的領導點名，並傳達本次乘務中的工作要點，車長再講講注意事項，之後列隊出發去天津站。

上車後先是由師傅帶著兩個人一車廂，後來就一個人頂崗。天津到德州這趟慢車每站停，慢得像「牛車」，旅客大多是城鎮居民和農民旅客；特別是農民旅客身揹大包小裹，有的帶著化肥，有的帶著種子，有的還帶著鋪蓋捲，身上不時散發著一股酸臭味，令我們這些學生娃連連躲閃。師傅見此對我們說，不要嫌棄農民伯伯，我們家庭的上一輩或上上輩哪一個不是農民出身？我們的工作就是幫助他們順利找座位、上下車。

一次，一個旅客問我到「大滿莊」車站還有幾站？幾時到？問得我張口結舌。我只能回答：「你注意聽列車廣播。」那人不高興地說：「妳是幹什麽吃的？」弄得我很尷尬。問過師傅後我才回答了他的問題。師傅說：「妳看當列車員不僅是簡簡單單地開關車門、拖地板，還要有點業務知識，要學會背『站順』，隨時解答旅客的問題。」我從此也開始學背「站順」，最後竟然從天津到德州的大小車站名稱全都背下來了。

列車到達終點站德州站，停留時間約三個多小時，這時列車員要對車廂進行全面大掃除。那時我們還是在家不怎麽幹活的孩子，現在一個人值崗，衛生間的大便常因為沒水而堵在便桶的中間，我們就帶上手套想辦法清理。地面污垢要用抹布擦好多遍，有時還要蹲在地上用小刀刮，特別是座位地下要不留死角，常常累得汗流浹背，但整個車廂卻舊貌換新顏。

「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行」。短短兩個月的學工勞動，賦予書本知識以鮮活的生命，使我們走入社會，鍛鍊了我們的毅力，終身受益。歲月悠悠，一晃半個世紀即將過去，學工勞動恍如昨日，它是我們青蔥歲月不可或缺的重要一課。