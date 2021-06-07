談到花尾渡，可能只有五、六十歲的人才有印象，九○年代以後出生者，已不認識花尾渡為何物了。

花尾渡是一九四九年前後半個世紀，航行在珠江三角洲水網地帶的主要交通工具，是一種木質結構的平底船，外表具有濃郁的廣東民間色彩，廣東方言通常把船稱為「渡」。花尾渡船頭和船尾均描繪各種精美圖案，尤其在船後方以鮮豔色彩、金線 繪製的奇花怪獸，如牡丹、蓮花、龍鳳、麒麟等形象，寓意富貴吉祥。

船尾的這些圖案除作裝飾外，更重要的還可以讓不識字的鄉民辨認船隻，故又被人稱為花尾渡。這種在全世界僅中國 獨有，並且限於廣東、廣西兩省。

船本身無動力，在河道上行走全靠另一艘小拖輪，俗稱「火船仔」帶動行駛，既可以從前方拖帶，也可以從旁並排而行，靈活機動；當年通訊聯絡工具落後，拖輪與花尾渡之間緊密聯繫，拖輪靠鳴氣笛，花尾渡靠敲響鐘聲互通信息，白天可通過旗語聯絡。

廣東方言對男女出雙入對，談情說愛，稱為「拍拖」，就像小拖輪拖著花尾渡前後行駛或並排行駛一樣；如果因感情破裂分手稱為「甩拖」。

花尾渡除外形艶麗多彩，內部結構也很講究。客貨分艙，通常貨物置於最底艙，艙底放大量貨物可作「壓艙石」，保持船隻平穩，其上才是客艙；客艙也分三等，統艙在貨艙之上，即在水平面以下，再往上是二等艙，通過窗口可見河面，一等艙在船面。花尾渡船體很大，船中間通道很闊，一字排開的雙層木架床分在兩側，每個艙位寬約六十公分，兩位之間用高低板相隔，高端在床頭方向，約二十公分，使兩側的乘客在卧下時互相看不見，減少與陌生人為鄰的尷尬；但如遇上鼾聲如雷的乘客，或渾身臭狐的人，那個夜晚肯定不安寧。

在船面的一等艙有廂房，浴室、衛生間、電燈、自來水一應俱全，還有小賣部、零售小食、菸酒、撲克牌等，各種文娛活動允許至十一時前熄燈。船航行時由小拖輪通過一百米的船纜拖著運行，所以噪音很小，乘客可以安睡到天亮，抵達目的地為止。

花尾渡只有一個出口，遇災難時乘客容易逃離受阻，幸好每個二等、一等艙位都有一扇玻璃窗，是向下收納式，拉起小窗門即可關窗；艙頂有一排小木架，內置水松木做的救生衣，在危急情況下，穿上救生衣可從窗口逃生。

現在五十歲以上的廣州人、珠三角人，應該都記得在風光秀麗的珠江上悠然運行的花尾渡吧。凡到廣州辦事或回鄉探親、掃墓都能夕發朝至，在舒適的花尾渡上安靜躺下來，欣賞沿岸旑旎風光，珠江河面波光粼粼。晚膳後，船上開展各種文娛活動，如象棋、相聲，江湖算命的趁機毛遂自薦，江湖賣藝者也借機推銷秘制丹膏丹丸。船上廣播站播出步步高、彩雲追月、平湖秋月、鳥投林等膾炙人口的音樂，令人心曠神怡。

但在解放前數十年，由於治安不靖，匪盜猖厥，搭乘花尾渡的旅客都受過驚嚇。盤據在珠三角水網地帶，在順德容奇、勒流等河道上的土匪（又稱大天二）武裝登船打劫、擄人勒索時有所聞；他們特別盯住戰後攜帶大量金銀財寶回鄉娶親的美洲華僑。為保障旅客安全，花尾渡雇用武裝衛士，配備機關槍等重武器護航，到了危險河道，幾隻船聯航互相照應，震懾盜賊。

改革開放後，航速緩慢的花尾渡已趕不上時代發展，改用新建造的單行鋼殼船、水泥船替代；到了一九八一年十一月十九日，由廣州開往江門的「曙光三百○一」緩緩離開廣州大沙頭碼頭，象徵悠游九十年的花尾渡最終走入歷史。