好友傳送了一則記錄泰國 徵兵抽籤實況的YouTube 視頻，觀後讓我嘖嘖稱奇。思緒回到三十多年前當兵抽籤的歷程。我在二十歲達到兵役年齡時，已完成首次徵兵體檢，並抽到需服役兩年的陸軍第二特種兵，但是當時身為在學學生，可依法辦理延緩徵集。

完成大學三年級的學業後，我抽中海軍艦艇兵，心中還挺高興的。大學畢業後入伍，由於海軍艦艇美其名「科技軍種」，所以我們都被列入各屬不同兵科的「專長兵」；但是這一切都取決於新兵訓練中心指揮部的參謀作業，和當時補充兵員的員額需求。學員在結訓前，要抽籤分發服務單位，往後軍人生涯的質量好壞就在此一搏了。

我們那梯次的大專程度新兵有三個中隊、超過五百餘人，包含我在內的三十一名大學機械系畢業生全數列入機械兵科，而七、八十名以上的專科機械科畢業生卻圈入輪機兵科；機械兵服務單位涵括艦隊直升機隊、海軍汽車 大隊、海軍第一至第五造船廠，可算是同梯次其他同學稱羨的對象了。

而輪機兵們的分發單位全為各級海軍艦艇，得上艦「望洋興嘆」。沒想到機械系和機械科一字之差，主宰了上艦與不上艦的關鍵鎖鑰。

同學中有一名中興大學企管系的畢業生，被視為「補給兵」專長分發某單位；而海洋大學食品科學系和漁撈系的畢業生被指派為「帆纜兵」，注定往後要在軍艦艙面幹雜活。另有一名輔仁大學生物系的畢業生，被分到「醫護兵」，並如願抽中左營海軍總醫院的「上上籤」。

而同班的陳兄，因為視力還不錯，在進入陸軍新訓就直接被挑走當憲兵，分發時抽中了王牌「台北憲兵隊」。我們退伍後曾舉辦了一次同學會，但凡當過兵者多少吃過憲兵的虧，所以同學多人作勢要圍毆他；只見陳兄故作可憐樣，直言憲兵隊連長要求他們在台北市區執行兩個鐘頭的步行巡邏哨，必須要抓到二十個人頭（違紀軍人）回隊，不然就不要回來，想想他們也是不得已的。

相較於泰國役男抽籤時表現的可笑，當年我們中華民國的役男還是展示出基本的軍人氣概。只是現在中華民國的兵制已經改為募兵志願役，屬於我的時代之兵役抽籤已成絕響，但是箇中滋味還是令人難忘！