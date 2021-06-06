說「也談」，是讀罷貴版所載孫文廣先生的「我的人生轉折」而為；人生在世，都希望找到適合的位置，而這個位置，要靠自己和社會兩方面來安排。

我出生於一九三二年，家庭時為鄉里名門大戶；爺爺和父親在中國 北方最大的漁港石島港開過錢莊，錢莊票號凋零後，又回興辦鄉村工商業，父親還被推舉為鎮長。一九四七年日寇侵華，父親在戰亂中病故，家業敗落，孤兒寡母靠種幾畝薄地艱難度日。我上學讀到初小四年級便輟學為農，務農一年半，在鄰居同學的鼓勵下，又說服媽媽支持，便有志上高級小學繼續讀書。

那時高級小學是春季始業，當時我要上高小，只能插班，但必須經過考試，看能否跟上。考試在學校教導處進行，教導主任親自出題監考。數學我不全會，語文只做一篇題為「你為什麼又想上學讀書？的作文。我從認字開始在父親開辦的書店裡翻閱，養成了閱讀、寫作的習慣，讀初小時作文成績一直是班上前茅。我被錄取插班後，教導主任對我說：「沒見過小學生能寫出那樣好的作文。」插班五年級下學期，很快就跟上了功課進度，學年考試成績還列班上第二名。

升到六年級在班上一直考第一，還被選為班長，高小畢業正逢縣裡成立「初級師範」，在威海等六縣市的數萬高校畢業生中，先於初中招考了三個班的一百五十人；我們完小考中了三人，其中有我。

完全公費學習三年畢業，分配做小學教師，成為拿國家工資的「正式國家工作人員」。那次插班考改變了命運──由終身農民，變為掙國家工資的公家職員。

我被縣教育局 分配鄉下的完全小學任教師，教學一年獲評為優秀教師，出席「全縣中小學優秀教師代表大會」，並在會上發言。縣教育局長聽了，問我們區帶隊的區長：「張泰然的發言稿是誰給寫的？」區長說：「他自己寫的。」局長當場說：「這個教師你們不要用了，把他調到縣教育局。」

會後我便調到縣教育局當上最年輕的科員，兩年內出版兩冊相關教育的專著。

這時，又被縣委宣傳部長看上，要調我到宣傳部任職。得知那時我還不是黨員，不能進縣委機關，部長便對局長說：「這樣的人才，怎麼不請到黨內來？」局長說：「他申請過入黨，可他父親當過國民黨的鎮長，黨員討論沒通過。」部長說：「我們講成分，也不能『唯成分論』，要重在表現嘛！」

聽部長這麼說，局長再次召集黨員討論我入黨，使我帶著「預備黨員」的帽子進了縣委宣傳部，當上新聞幹事。在縣委宣傳部，又有作品在北京「中國青年出版社」出版，讓我在煙台地區和山東省小有名氣。「煙台報」（後為「煙台日報」）創刊時，要調我去任編輯記者，山東省教育廳也曾要調我到「山東教育」任編輯記者，但都沒去成，事後我才得知其中原委。

原來是我們的部長不放人，到我得知這事的時候，她已經隨縣委書記丈夫調到外地了。多年後，我們偶然相遇，她說：「對不起，是我把你耽誤了！」她倒是說了實話，讓人錯過機會，就是害人。但在那「一生交給黨安排」的時代，這也成了常規。

文化大革命在縣城初起，革命造反組織紛起。我自知家庭出身不好，不敢妄動，成了逍遙派。可是在一九六七年二月，縣裡「農民革命造反團」的一個女頭頭帶頭奪了縣委、縣政府大權，並大肆鎮壓反對派。我動了惻隱之心，奮起寫大字報反對奪權鎮壓群眾，卻成了那個女頭頭的眼中釘。我受了多年的整肅迫害，最後送海邊鹽場勞動改造，一年後回原單位縣委宣傳部「等待分配」。

後來文化局長成立「書畫院」和「文學戲劇創作室」，還叫我當了小官──文學戲劇創作室主任。期間我創作了幾個大戲，寫的京劇「天福山起義」獲得威海市「文學精品工程」獎，被評為國家二級作家。

我們夫妻育有二子一女，長子早分配工作，次子和女兒趕上改革開放時機，博士、碩士畢業後都在美國 成家立業；我們老兩口也沾光，依親移民來美，在這自由世界裡享受天倫之樂。老伴料理家務，我忙著在庭院種菜和寫作，整天忙中尋快樂；社區朋友給戴上了一頂高帽：「德高望重的快樂老頭」，還上了「華人」雜誌封面人物，作家郭俊麗著文稱：「心中有光的快樂老頭。」