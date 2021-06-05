中國粽子尋覓
中國端午節將至，這個紀念二千三百多年前的楚國詩人屈原而流傳下來的節日，意味著一個也流傳了千年的吃粽子時節將到。長江珠江，江南江北，粽子風起。各地的粽子有何特色又有何故事？在此略介紹一二。
湖南汨羅有湖南風味粽子，好像不如湖南湘菜發展神速竟傳遍世界，多年來依舊以竹葉和糯米為原料，配之以紅豆或綠豆。用料不多，屈原絕望之地、被流放最後投江之地，這個既出人才又出鬼雄之地，選料製作雖簡單，吃下去免不了產生百般感受。
屈原的出生地湖北秭歸粽子，最為人關注的是「有稜有角有心有肝」，「一身清白，半世煎熬」的「清水粽」，不是因為它好吃而是因為它的寓意。所謂「有稜有角」說的是粽子的造型，包得起菱起角；「有心有肝」則是在粽子中心位置放下一顆紅棗。而「一身清白，半世煎熬」，則是粽子選用潔白糯米，然後充分浸泡使其更潔白，後將採來的蘆葦葉剪去根蒂和尖梢，放入旺火沸水中煮至呈黃色，亦使其徹底去除原來的綠色，確保粽子呈現純白。有稜有角、有心有肝說的是屈原做人做官有原則，對百姓滿懷愛心；秭歸的粽子不論口感如何，鄉人製粽其寓意、用心，動人引人。
長江沿岸的浙江湖州枕頭型粽子，就像江浙一帶的人一樣，斯文優雅，粽子也小巧，名稱「美人粽」。自古詩家愛美人，湖州人懂得屈原，他的愛情詩動人，傳說中他的妻子碧霞美麗。另粽子以豆沙作內餡，研磨得極細膩起沙的豆沙，入口幼滑甜蜜，如品美人美唇，口感真是不錯。
南粵廣東是飲食著名重鎮，粽子方面自然不會落後，粵東粵西粵北還有廣州各地都有可圈可點的品種。來自粵東潮汕粽子「雙烹粽球」，最大特色是半鹹半甜，這個混亂的滋味竟有特色；粵北客家的粽子名稱叫「灰水粽」，這些來自山裡的人竟找到多種帶有鹼性的植物熬出湯來加工粽子，有獨特的植物鹼風味，粽子灰而透明，加上冬菇等山珍，不愧為真正的「純天然」食物。
最後就是五花大綁的肇慶裹蒸粽了。裹蒸粽現在花樣多，不乏以名貴海味如瑤柱、鮑魚、海參等作料；但以我口味，還是喜歡傳統的以冬葉作粽葉，以糯米、綠豆、肥肉、鹹蛋黃、土榨花生油為原料的五香鹹肉粽。
而在海外，每逢端午，祖上屬於中國各地的華人自然不會忘了購買或自製若干粽子應節慶賀。到中國店選購品種未必齊全，不過這有另一個好處，就是可以選擇來自不同地域的品種嘗鮮；我們作為來自廣東的新居民，自認口味廣泛，善於品嘗各地滋味，這幾年在美過端午，就曾嘗過江淅一帶的五芳齋、廣東肇慶的裹蒸粽。如果買不到家鄉的品種，常年有售的鹹肉粽、鹼水粽也會是我的選擇，只求應節，一樣吃得津津有味。
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