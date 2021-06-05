中國 端午節將至，這個紀念二千三百多年前的楚國詩人屈原而流傳下來的節日，意味著一個也流傳了千年的吃粽子時節將到。長江珠江，江南江北，粽子風起。各地的粽子有何特色又有何故事？在此略介紹一二。

湖南汨羅有湖南風味粽子，好像不如湖南湘菜發展神速竟傳遍世界，多年來依舊以竹葉和糯米為原料，配之以紅豆或綠豆。用料不多，屈原絕望之地、被流放最後投江之地，這個既出人才又出鬼雄之地，選料製作雖簡單，吃下去免不了產生百般感受。

屈原的出生地湖北秭歸粽子，最為人關注的是「有稜有角有心有肝」，「一身清白，半世煎熬」的「清水粽」，不是因為它好吃而是因為它的寓意。所謂「有稜有角」說的是粽子的造型，包得起菱起角；「有心有肝」則是在粽子中心位置放下一顆紅棗。而「一身清白，半世煎熬」，則是粽子選用潔白糯米，然後充分浸泡使其更潔白，後將採來的蘆葦葉剪去根蒂和尖梢，放入旺火沸水中煮至呈黃色，亦使其徹底去除原來的綠色，確保粽子呈現純白。有稜有角、有心有肝說的是屈原做人做官有原則，對百姓滿懷愛心；秭歸的粽子不論口感如何，鄉人製粽其寓意、用心，動人引人。

長江沿岸的浙江湖州枕頭型粽子，就像江浙一帶的人一樣，斯文優雅，粽子也小巧，名稱「美人粽」。自古詩家愛美人，湖州人懂得屈原，他的愛情詩動人，傳說中他的妻子碧霞美麗。另粽子以豆沙作內餡，研磨得極細膩起沙的豆沙，入口幼滑甜蜜，如品美人美唇，口感真是不錯。

南粵廣東是飲食著名重鎮，粽子方面自然不會落後，粵東粵西粵北還有廣州各地都有可圈可點的品種。來自粵東潮汕粽子「雙烹粽球」，最大特色是半鹹半甜，這個混亂的滋味竟有特色；粵北客家的粽子名稱叫「灰水粽」，這些來自山裡的人竟找到多種帶有鹼性的植物熬出湯來加工粽子，有獨特的植物鹼風味，粽子灰而透明，加上冬菇等山珍，不愧為真正的「純天然」食物。

最後就是五花大綁的肇慶裹蒸粽了。裹蒸粽現在花樣多，不乏以名貴海味如瑤柱、鮑魚、海參等作料；但以我口味，還是喜歡傳統的以冬葉作粽葉，以糯米、綠豆、肥肉、鹹蛋黃、土榨花生油為原料的五香鹹肉粽。

而在海外，每逢端午，祖上屬於中國各地的華人 自然不會忘了購買或自製若干粽子應節慶賀。到中國店選購品種未必齊全，不過這有另一個好處，就是可以選擇來自不同地域的品種嘗鮮；我們作為來自廣東的新居民，自認口味廣泛，善於品嘗各地滋味，這幾年在美過端午，就曾嘗過江淅一帶的五芳齋、廣東肇慶的裹蒸粽。如果買不到家鄉的品種，常年有售的鹹肉粽、鹼水粽也會是我的選擇，只求應節，一樣吃得津津有味。