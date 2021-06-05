我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S宣布離婚 汪小菲：我不知情

LAX起飛 達美航班險遭劫機 男乘客被捕

《老照片說故事》針線穿梭的歲月

文、圖／趙鴻芸
功成身退的縫紉機。
功成身退的縫紉機。

前些年回台整理父母舊居時，瞧見已老舊的縫紉機立在臥室牆邊，昔日母親縫紉時的身影浮現腦海；她右手滑動機頭轉輪，左手推送壓腳下的布料，雙腳一上一下踩動踏板，熟悉的「噠噠噠」聲充滿屋內。

對日抗戰時，父親帶領著家中的老幼離開合肥老家，至湖南祁陽避居。民國三十一年（一九四二年），父親在祁陽投身軍旅，時年二十四歲的母親上有公婆下有三名幼子，為了使家人溫飽，進入第三被服廠做縫紉工，製作軍服，開啟針線穿梭的縫紉人生。

母親剛入廠時，先用做軍衣剩下的碎布料反覆勤練踩直線，不久學會使用縫紉機，繼而鑽研衣服的裁剪與設計；後來被服廠隨軍撤退至貴州都勻，又撤至貴陽。抗戰勝利後，被服廠在南京復工，稱為首都被服廠，民國三十八年（一九四九年）隨國民政府遷至宜蘭羅東，再更名為聯勤第一被服廠。

童年時，我見母親為配合前線補給運輸進度，有時需到廠裡加班趕工以如期交貨，母親返家時，總不忘帶回燒餅油條或糕點給家人享用。據母親說，當年她的薪資不亞於任軍職的父親，正因為母親辛勞的工作，使我們手足能在無憂無慮中成長。

幼年時，兄長們都是穿著厚重卡其布制服，母親下班後常在燈光下指戴頂針一針一線縫補，實為費時費力的家務活。民國四十四年（一九五五年）夏天，父母親喜滋滋地乘坐三輪車帶回一台縫紉機。

那年代，這台機器可謂普通家庭的奢侈品，是母親在廠裡標會購得的。此後，母親便以縫紉機做家人衣褲、床單窗簾等，也常會幫忙鄰里縫製或修改衣物。我們家有個世交經常送來一些零頭布料，母親常利用假日為我們做新衣，這些時尚的童裝羨煞玩伴。我們的童裝經常被鄰里借去做樣本，或是家長自帶布料請母親幫做，母親以嫻熟的縫紉技藝帶給我和弟弟色彩斑斕的童年。

我上高中時，母親成為全職家庭主婦，但縫紉仍是她生活重心之一。我們成家立業後，母親又常戴著老花眼鏡忙著為孫輩做尿布、圍兜、老虎鞋等。但歲月催人老，繼之成衣業的崛起，母親「噠噠噠」的車聲漸稀，終至無聲，縫紉機頭亦被收至機箱內。如今，功成身退的縫紉機宛若一張小桌立於牆邊，一幀四代同堂的照片置放其上，這是母親以愛心縫製出的溫馨家庭。

復工

上一則

「誠」與「信」

延伸閱讀

《老照片說故事》我的母親

《老照片說故事》我的母親
當年自己做衣服（下）

當年自己做衣服（下）
《老照片說故事》當年自己做衣服（上）

《老照片說故事》當年自己做衣服（上）
換季造型必備！H&M穿出城市度假風、Gap百搭厚磅T恤

換季造型必備！H&M穿出城市度假風、Gap百搭厚磅T恤

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
倩華／圖

我家廚神

2021-05-29 03:02

兩位白人上司

2021-05-29 03:01
舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（圖：葉至誠提供）

台裔創投家莊人川73歲癌逝 生前推動新創提攜後進

2021-06-03 20:32
索福尼斯巴·安圭索拉的自畫像。（孫愷愉．圖片提供）

被遺忘的天才女畫家

2021-05-31 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆