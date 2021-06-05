《老照片說故事》針線穿梭的歲月

功成身退的縫紉機。

前些年回台整理父母舊居時，瞧見已老舊的縫紉機立在臥室牆邊，昔日母親縫紉時的身影浮現腦海；她右手滑動機頭轉輪，左手推送壓腳下的布料，雙腳一上一下踩動踏板，熟悉的「噠噠噠」聲充滿屋內。

對日抗戰時，父親帶領著家中的老幼離開合肥老家，至湖南祁陽避居。民國三十一年（一九四二年），父親在祁陽投身軍旅，時年二十四歲的母親上有公婆下有三名幼子，為了使家人溫飽，進入第三被服廠做縫紉工，製作軍服，開啟針線穿梭的縫紉人生。

母親剛入廠時，先用做軍衣剩下的碎布料反覆勤練踩直線，不久學會使用縫紉機，繼而鑽研衣服的裁剪與設計；後來被服廠隨軍撤退至貴州都勻，又撤至貴陽。抗戰勝利後，被服廠在南京復工 ，稱為首都被服廠，民國三十八年（一九四九年）隨國民政府遷至宜蘭羅東，再更名為聯勤第一被服廠。

童年時，我見母親為配合前線補給運輸進度，有時需到廠裡加班趕工以如期交貨，母親返家時，總不忘帶回燒餅油條或糕點給家人享用。據母親說，當年她的薪資不亞於任軍職的父親，正因為母親辛勞的工作，使我們手足能在無憂無慮中成長。

幼年時，兄長們都是穿著厚重卡其布制服，母親下班後常在燈光下指戴頂針一針一線縫補，實為費時費力的家務活。民國四十四年（一九五五年）夏天，父母親喜滋滋地乘坐三輪車帶回一台縫紉機。

那年代，這台機器可謂普通家庭的奢侈品，是母親在廠裡標會購得的。此後，母親便以縫紉機做家人衣褲、床單窗簾等，也常會幫忙鄰里縫製或修改衣物。我們家有個世交經常送來一些零頭布料，母親常利用假日為我們做新衣，這些時尚的童裝羨煞玩伴。我們的童裝經常被鄰里借去做樣本，或是家長自帶布料請母親幫做，母親以嫻熟的縫紉技藝帶給我和弟弟色彩斑斕的童年。

我上高中時，母親成為全職家庭主婦，但縫紉仍是她生活重心之一。我們成家立業後，母親又常戴著老花眼鏡忙著為孫輩做尿布、圍兜、老虎鞋等。但歲月催人老，繼之成衣業的崛起，母親「噠噠噠」的車聲漸稀，終至無聲，縫紉機頭亦被收至機箱內。如今，功成身退的縫紉機宛若一張小桌立於牆邊，一幀四代同堂的照片置放其上，這是母親以愛心縫製出的溫馨家庭。