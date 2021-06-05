上世紀六○年代，父母原都在縣城醫院工作，父親獲衛生局任命為一家公社衛生所所長（即現在的鄉鎮衛生院院長）。

因父親腿有殘疾，每次在河邊洗衣都十分不便，有一次恰巧被局長看到了。局長檢查完工作後找到我母親，動員母親也下鄉和父親一起生活，說這樣對雙方都好。接著，局長敘說了父親艱難洗衣服的事。

母親先有點猶豫，幾天後同意了。這不僅是下級要服從上級，而且她一個人帶四個孩子在城裡工作、生活，也累得夠嗆，有許多棘手問題一個人解決不了。父母到農村工作，我們兄弟姊妹四人也成了農村娃；農村天地廣闊，不像城裡就一個窄窄的四牌樓、幾條陰暗的巷子，不到半個小時就玩遍了。

衛生所的西邊，有一個很大的松樹林，裡面有斑鳩、兔子等野生動物；關鍵是，放學回家或假節日筢落下的乾松毛、撿松蘿曬乾燒鍋最理想，父母很滿意。北面是水很深的大青潭，縣誌上記載是清代某年發大水留下來的潰口。南邊是一間間茅草屋，稍好些的人家住的是瓦屋，但比例大概只有十分之一。東邊有兩口塘，中間隔有一個沙壩，左邊的很深、水也乾淨，是農民和衛生所飲用水和洗衣服的地方；右邊的水最深不到兩米，養著家魚，水面上漂有青乎乎的浮萍。

一個下午放學回家，走到公路右邊水塘附近，忽然發現路過的大姑娘、小嫂子，一個個或掩嘴偷笑，或罵罵咧咧的，有的人不笑也不罵，只是癡呆呆地望著水塘的那邊。

怎麼回事？我感到很奇怪，便順著塘的西頭往東頭搜索。終於，我發現「祕密」了。原來，一個男人光著屁股彎腰在摸螺螄、蚌殼。他一心一意在塘邊水下忙著，不料一彎腰屁股剛好對準了公路方向，而且相隔只有五、六十米。

我急急忙忙走到塘邊定睛一看，原來是黃伯伯；黃伯伯原在縣裡一家銀行工作，因說話不分場合，話中喜歡帶刺，頭兒們討厭他，尤其是開會講理辯不過他。在一次什麼運動中，他真誠對上面提了幾條意見，結果被頭頭抓到把柄，名正言順被清理回原籍。

我走到塘邊大聲告訴黃伯伯：「黃伯，你的屁股露在外邊，路上不少人在看著呢，有些女的還偷偷在笑。」

黃伯拍拍白白的屁股嘿嘿笑著說：「露屁股沒有關係，男女老少都長著，形狀幾乎也是一樣的，就好像看人的大腿手臂。你小孩子不懂，前部萬萬是不能露的，那可能會讓某些不正經的人想入非非進而大腦衝動，說不定還真會鬧出什麼事來。至於想看屁股嗎，回家用大衣櫃子上的鏡子照照就能過癮。」我搖搖頭，也咧嘴笑了，可不知該如何回答黃伯。

黃伯前面用一塊與枕巾差不多大小的白老布遮著，老布顯然用了好長時間，白色已褪成灰暗色。老布由於周長不夠，只能遮住前部，後面的只能聽之任之。黃伯說的「歪理」也許能成立，人人確實都長有屁股不稀奇。但若是年輕人特別是女孩子，是絕對不會在大庭廣眾面前露出後身下部的。